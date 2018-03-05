Gazete Habertürk'ün haberine göre; maçı sonrasında Fenerbahçe’de ‘yorgunluk’ polemiği yaşandı...

KOCAMAN: ''YORGUNUZ''

Teknik direktör Aykut Kocaman, “Yorgunluk etkili oldu mu derseniz, hem de çok etkili oldu, olmaz mı. Yüzde 1 mi, yüzde 5 mi, yüzde 100 mü denir, bunu bilemiyorum” ifadesini kullandı.

DIRAR: ''YORGUN DEĞİLİZ''

Ancak Nabil Dirar ise adeta hocasını tekzip edercesine, “Yorgun değildik. Bahanesi yok bu skorun. Çok iyi skorla ayrılabileceğimiz maç olabilirdi” demesi kafaları karıştırdı.