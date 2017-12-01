Dirar, sağ içte oynamaktan keyif almadığını dile getirdi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili yorumda bulunan Dirar, performansını da değerlendirdi.
İşte Dirar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"En üst düzey form durumunda değilim, ofansif anlamda en iyi seviyeme henüz ulaşamadım ancak çok çalışıyorum. Orta sahanın sağ iç bölgesinde oynarken keyif almıyordum ancak hocamız ne derse onları yaparım. Harika bir teknik direktörle çalışıyoruz. Karşılıklı güven içerisindeyiz. Aykut Kocaman, gerçekten çok iyi bir insan ancak çizgide oynamayı daha çok seviyorum."
ŞAMPİYONLUK YORUMU
"Şampiyonluktan uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Takım olarak kafamızda tek düşünce var o da şampiyonluk. Şampiyonluk düşüncemizi dışarı pek yansıtmıyoruz ancak tek hedefimiz bu. Sezon başına göre takımdaki hava bakımından çok daha iyi bir konuma geldik."
"Osmanlıspor ve Kayserispor maçları bizi mental açıdan çok etkiledi. 6 puanlık bir fark var ve bu kapanacaktır. Bize göre tüm rakiplerin zaafları var ve lig yeni başladı. "Ofansif olarak daha iyi işler yapacağıma inanıyorum. Eleştirileri kabul ediyorum. Brüksel'de yaşadığım dönemde Türk mahallesinde kalıyordum."
TÜRK VE FAS KÜLTÜRLERİ...
"Hafta sonu geldiğinde Türk kahvehanelerinde maç seyrediyorduk. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları çok güzel oluyordu. Fas ve Türk kültürleri, birbirine gerçekten çok yakın kültürler. Gördüğüm üzere Türk halkı çok sıcak. Türkler'i çok kibar buluyorum. İstanbul'da çok iyi hissediyorum."
"Milli takım seçimlerinde bazı tercihleri doğru bulmuyorum. Birçok oyuncu kendi kökenlerinin olduğu ülkeleri seçmiyor. Bunun yerine büyüdükleri ülkeyi seçiyorlar, bence yanlış yapıyorlar. Dünya Kupası benim için rüyaydı, orada ülke olarak, takım olarak keyif almaya çalışacağız"
"YOUNES BELHANDA ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"
"Belhanda benim için çok büyük bir oyuncu, Galatasaray'da oynuyor ve ona saygı duyuyorum. Galatasaray için de önemli bir oyuncu. Futbolda her zaman her yerde eleştiriler olabilir, eminim ki kafasını kaldıracak ve işine bakacaktır. Sadece bir dönemden geçiyor, bunu inanıyorum ki atlatır."
"Beşiktaş-Galatasaray derbisi büyük bir maç olacak. Kendi içimde bir skor tahminim var ama bunu paylaşmayacağım"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.