Dirar, sağ içte oynamaktan keyif almadığını dile getirdi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili yorumda bulunan Dirar, performansını da değerlendirdi.

İşte Dirar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"En üst düzey form durumunda değilim, ofansif anlamda en iyi seviyeme henüz ulaşamadım ancak çok çalışıyorum. Orta sahanın sağ iç bölgesinde oynarken keyif almıyordum ancak hocamız ne derse onları yaparım. Harika bir teknik direktörle çalışıyoruz. Karşılıklı güven içerisindeyiz. Aykut Kocaman, gerçekten çok iyi bir insan ancak çizgide oynamayı daha çok seviyorum."

ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Şampiyonluktan uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Takım olarak kafamızda tek düşünce var o da şampiyonluk. Şampiyonluk düşüncemizi dışarı pek yansıtmıyoruz ancak tek hedefimiz bu. Sezon başına göre takımdaki hava bakımından çok daha iyi bir konuma geldik."

"Osmanlıspor ve Kayserispor maçları bizi mental açıdan çok etkiledi. 6 puanlık bir fark var ve bu kapanacaktır. Bize göre tüm rakiplerin zaafları var ve lig yeni başladı. "Ofansif olarak daha iyi işler yapacağıma inanıyorum. Eleştirileri kabul ediyorum. Brüksel'de yaşadığım dönemde Türk mahallesinde kalıyordum."

TÜRK VE FAS KÜLTÜRLERİ...

"Hafta sonu geldiğinde Türk kahvehanelerinde maç seyrediyorduk. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları çok güzel oluyordu. Fas ve Türk kültürleri, birbirine gerçekten çok yakın kültürler. Gördüğüm üzere Türk halkı çok sıcak. Türkler'i çok kibar buluyorum. İstanbul'da çok iyi hissediyorum."

"Milli takım seçimlerinde bazı tercihleri doğru bulmuyorum. Birçok oyuncu kendi kökenlerinin olduğu ülkeleri seçmiyor. Bunun yerine büyüdükleri ülkeyi seçiyorlar, bence yanlış yapıyorlar. Dünya Kupası benim için rüyaydı, orada ülke olarak, takım olarak keyif almaya çalışacağız"

"YOUNES BELHANDA ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"

"Belhanda benim için çok büyük bir oyuncu, Galatasaray'da oynuyor ve ona saygı duyuyorum. Galatasaray için de önemli bir oyuncu. Futbolda her zaman her yerde eleştiriler olabilir, eminim ki kafasını kaldıracak ve işine bakacaktır. Sadece bir dönemden geçiyor, bunu inanıyorum ki atlatır."

"Beşiktaş-Galatasaray derbisi büyük bir maç olacak. Kendi içimde bir skor tahminim var ama bunu paylaşmayacağım"