Direksiyon başında kalp krizi geçirince, TIR ile dereye yuvarlandı

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunan Karaman Beldesi, Çayköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Davut Öztürk yönetimindeki TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

DHA'nın haberine göre; dere yatağına devrilen TIR'ın sürücüsü Davut Öztürk araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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