Sürücü adayları, bugün açıklanan ehliyet sınavı sonuçları sonrasında ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Direksiyon sınavıyla birlikte adaylar ehliyet alma sürecinin son aşamasını tamamlamaya çalışacak. Peki direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
23 Aralık'ta binlerce sürücü adayının katılımıyla MEB tarafından yapılan ehliyet sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sürücü adayları, direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, direksiyon sınavının yapılacağı tarih konusunda bir bilgi vermedi ancak bir önceki dönemlere bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanması ardından 15 ve 22 gün arasında yapılıyor.
Bilindiği üzere yazılı ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, ehliyet alma sürecinin son aşaması olarak direksiyon sınavına katılıyor. Direksiyon sınavında da başarılı olan adaylar, ehliyet sahibi olabilecek.
DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?
“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.
“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.
Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.
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