MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 Nisan 2018 tarihinden yapılmıştı. Yazılı sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklandı. 70 baraj puanını geçen sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte direksiyon sınavı hakkında tüm bilgiler...
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından 21 Nisan'da yapılan yazılı ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs tarihinde adaylara açıklanmıştı. Kimi aday baraj puanını geçerek direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı, kimi aday ise baraj puanının altında kaldı ve dilerlerse yeniden yazılı sınava girecek. Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanan sürücü adayları sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Direksiyon sınavı 12 - 13 Mayıs tarihinde yapılacak.
|Ana sınav
|Ara sınav
|12-13 Mayıs 2018
|2-3 Haziran 2018
|26-27 Mayıs 2018
|16-17 Haziran 2018
DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?
M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.
“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.
Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle il millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek. İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.
Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.