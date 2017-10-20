Direksiyon sınavı ne zaman? 7 Ekim 2017 tarihinde ehliyet sınavına katılan ve büyük heyecanla sonuçları bekleyen adaylar için sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçlara göre ehliyet almaya hak kazanan adaylar için şimdi sırada direksiyon sınavı var. Peki, 7 Ekim direksiyon sınavı ne zaman? İşte detaylar...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN? 7 EKİM 2017

Direksiyon sınavına 70 baraj puanını geçen sürücü adayları katılacak. 7 Ekim ehliyet sınav sonuçlarına göre ehliyet almaya hak kazanan adaylar için ana direksiyon sınavı 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk direksiyon sınavından başarısız olan sürücü adayları için aralıklarla 3 sınav daha uygulanacak. Bu direksiyon sınavları ise 25-26 Kasım, 09-10 Aralık, 30-31 Aralık' da yapılacak.

DİREKSİYON SINAVI NASIL UYGULANIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır ve kalkış yapılarak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini de dikkate alıp almadığınıza bakılır.

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI 23 ARALIK'TA

2017 yılının 5'inci ve son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak. Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.