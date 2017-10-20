Direksiyon sınavı ne zaman? 7 Ekim 2017 tarihinde ehliyet sınavına katılan ve büyük heyecanla sonuçları bekleyen adaylar için sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sonuçlara göre ehliyet almaya hak kazanan adaylar için şimdi sırada direksiyon sınavı var. Peki, 7 Ekim direksiyon sınavı ne zaman? İşte detaylar...
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN? 7 EKİM 2017
Direksiyon sınavına 70 baraj puanını geçen sürücü adayları katılacak. 7 Ekim ehliyet sınav sonuçlarına göre ehliyet almaya hak kazanan adaylar için ana direksiyon sınavı 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk direksiyon sınavından başarısız olan sürücü adayları için aralıklarla 3 sınav daha uygulanacak. Bu direksiyon sınavları ise 25-26 Kasım, 09-10 Aralık, 30-31 Aralık' da yapılacak.
DİREKSİYON SINAVI NASIL UYGULANIR?
Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır ve kalkış yapılarak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini de dikkate alıp almadığınıza bakılır.
2017'NİN SON EHLİYET SINAVI 23 ARALIK'TA
2017 yılının 5'inci ve son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak. Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.