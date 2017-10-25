Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavının ardından direksiyon sınavı için bekleyiş başladı. Ehliyet sınavında 70 puan ve üzeri alan sürücü adaylarının katılacağı direksiyon sınavının tarihi büyük merakla araştırılıyor. Sınavı bekleyen binlerce sürücü adayı, "direksiyon sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ehliyet alabilmek için yazılı sınava katılan adaylardan 70 puan ve üzeri puan alanlar direksiyon sınavına katılacak ve son aşamada sınavı geçebilmek için çaba gösterecek.

Direksiyon başında uygulamalı olarak araç kullanarak sınav yapılacak ve sürüş becerisi test edilecek. Sınavın yapılacağı araçta Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi yer alacak ve sürücü adayının araç kullanma becerisini gözlemleyecek. Eğer sürücü araç sürmeyi öğrenmişse ve hatasız bir şekilde araç kullanabiliyorsa sınavdan geçecek ve ehliyet almak için başka bir aşama kalmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan direksiyon sınavı, yazılı ehliyet sınavının sonuçlarının duyurulmasının ardından 15-22 gün içinde uygulanmaktadır. Direksiyon sınavı tarihi, adaylara duyurulacak.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

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