Diriliş 96. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul 96. yeni bölüm fragmanı izle

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin yaşamını ve Kayı boyu liderliğindeki zorlu mücadelerini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, 95. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Ertuğrul Bey'in akıbetinin merak edildiği yeni bölümde, Ertuğrul Bey obasına döndü ve yokluğunda yerine geçen kişiler için intikam almaya başladı. İşte Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

Yayınlanan 95. bölümüyle izleyicileri dün akşam ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'da obasına dönen Ertuğrul Bey, herkesi şaşırttı ve mutluluk gözyaşları döküldü. Öte yandan Ertuğrul Bey de kendisinin yokluğunda "Bey" olan Dündar'ın yanına doğru at sürmeye başladı. Peki Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş 96. son bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 96. yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün sona ermesinin ardından TRT'de ekrana geldi.

Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in "Yaşayacak, düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Ben ölsem de, dava ölmez. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Gayrı, bu topraklarda devlet benim!" dediği sahneler dikkat çekti. Öte yandan Hayme Ana'nın "Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik." demesi de dikkatlerden kaçmadı. Diriliş Ertuğrul 96. bölümü 22 Kasım Çarşamba günü TRT 1 ekranında olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul dizisinin bu akşam ekrana gelen 95. bölümünde;

Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti.

Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?

Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?

Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?

Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş yeni bölüm fragmanı

Diriliş 96. bölüm fragmanı

Diriliş son bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı