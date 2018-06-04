Alper Atak sosyal medyanın gündeminde. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) Diriliş Ertuğrul dizisinden transfere hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden hemen sonra Amerika'da San Francisco State Univercity'de Theatre Department Master acting eğitimini alan oyuncu Alper Atak, Game Of Thrones'un 8.sezonu ve serinin sinema filmi için audition daveti aldı.

Diriliş Alper Atak Kimdir ?

Alper Atak, 1972 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kurtlar Vadisi, Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi, Kod Adı Koz, Sungurlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizi projelerinde yer alan Alper Atak, Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun’un başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Antheus' karakterini canlandırdı. İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarını sürdüren başarılı oyuncu, ayrıca Tiyatro Öykü’nün kurucusu ve genel sanat yönetmenidir. San Francisco State University theatre Department Master Acting eğitimini kazanan ilk Türk oyuncu olan Alper Atak 8 aylık eğitimin ardından İleri Oyunculuk diploması almıştır.

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