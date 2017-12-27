Diriliş Ertuğrul 100. bölümü ile dün akşam TRT 1'de ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Ares, Ertuğrul'un oğlu Gündüz'ü kaçırmış bunun ardından Ertuğrul, Karacahisar Kalesi'ne baskın yaparak oğlu Gündüz'ü kurtarmıştır. Dizinin final sahnesinde Ertuğrul Oba'da Karacahisar Kalesi'ne saldırı talimatı verdi. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edilirken, Diriliş Ertuğrul'un 101. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı ve 100. bölüm özeti...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM FRAGMANI
Diriliş Ertuğrul dizisinin 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul'un "O soysuzun cezasını kesme vakti gelmiştir. Gayret bizim, zafer Allah'ındır. Bu gazayla Nikea'nın ve dahi Konstantine'nin fetih yolunu da açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır." sözleri izleyicide heyecan yarattı.
İşte Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı;
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. BÖLÜM ÖZETİ: GÜNDÜZ KURTARILIYOR
Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?
Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti. Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya geri getiriyor.
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