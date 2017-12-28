Diriliş: Ertuğrul, dün akşamki bölümde nefesleri kesti. Ardından Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı hemen yayınlanınca heyecan iki katına çıktı. Yeni fragmana da bakılırsa heyecan dozu hiç bitmeyecek. Ares'in idam sahnesi, Ertuğrul'un fetih sahnesi...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları Diriliş: Ertuğrul dizisi yeni bölüm fragmanı YouTube'de yayınlanmıştı. İzleyenleri büyüleyen sahneler yer alıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı.

Aslıhan Hatun yere düşüyor. Neden düştüğü 101. bölümde cevabı ortaya çıkacak...

Diğer yandan izleyiciler dizi bittikten sonra Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor? diye merak ediyorlar.

Diriliş Ertuğrul Çekim Yerleri

Diriliş Ertuğrul için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikasına 2 plato kuruldu. Kayı Obası Riva’da yeniden canlandı. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m² alanda kurulmuştur. Diriliş "Ertuğrul" set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer almaktadır.

Beykoz Kundura Fabrikasında 6000 m²’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m²’lik açık alana Halep çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, Tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.

Alınan karar ile dizinin 3. sezon çekimlerinin Nevşehir (Kapadokya)'de yapılması kararlaştırıldı.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul fragman

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