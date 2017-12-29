Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz çarşamba günü 100. bölümü geride bıraktı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul'un 101. yeni bölüm fragmanındaki sahneler yine büyük merak uyandırdı. Diriliş Ertuğrul'un 100. bölümü biter bitmez yayınlanan fragman, kısa sürede internette binlerce kişi tarafından aranmaya başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı ve fragmanda yer alan detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'da civardaki tüm Türkmen obaların beylerini topluyor. Sultan Alaaddin tarafından Uçbeyi ilan edilen Ertuğrul, Hanlı Pazar'da düzenlediği Toy'da, Bizans'ın Karacahisar Kalesi Tekfur'u Ares'i kastederek, " O soysuzun cezasını kesme vakti gelmiştir." diyor. Ertuğrul Bey sözlerini, " Gayret bizim, zafer Allah'ındır!" şeklinde sürdürerek Karacahisar Kalesi'ne karşı gaza etme vaktinin geldiğinin mesajını veriyor. Ertuğrul Bey, Karacahisar'ın ele geçirilmesiyle, Bizans ticaretinin kalbi olan Nikea ve Konstantiniyye'nin de (İstanbul) fethinin önünün açılacağını dile getiriyor.

Hamleler ve planlar yapan sadece Ertuğrul Bey değil tabi ki. Saadettin Köpek'in emriyle obasını taşıyıp, ağabeyinden kalan Çavdar Obası'nın başına geçmeyi planlayan Bahadır Bey, birkaç bölümdür planladığı ancak hayata geçiremediği otağı 101. bölümde ele geçirecek gibi görünüyor. Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanında Bahadır Bey'in emriyle, oğlu Sancar'ın komutasındaki Alpler, Çavdar Obası'na saldırıya geçiyor. Fragmanda Bahadır Bey'in 100. bölümde mesajını verdiği gibi oğlu Sancar ile gizlice görüşmeye gittiği görülüyor.

Bahadır Bey, Sancar'a, "Gün, Bu gündür! Sana emir verdiğimde obayı basacaksın" diyerek obaya saldırının talimatını veriyor. Sancar ise, babası Bahadır Bey'in emrine karşılık "Gün kıyam günüdür! Dökeceğimiz her kan helalimizdir." cevabıyla Çavdar Obası'na saldırıyı başlatıyor. Fragmanda, Sancar Bey komutasındaki Alplerin, Çavdar Obası'nın başı Aslıhan Hatun'un otağını basarak Aslıhan Hatun'u etkisiz hale getirdikleri görülüyor. Turgut Alp ise, fragmanda ortalarda görünmüyor. Baskın büyük olasılıkla Turgut Alp'in, Ertuğrul Bey'in yanında Hanlı Pazar'da olduğu sırada gerçekleşecek. Bahadır Bey'in 100. bölümde " Alpler, Turgut'a itibar ederler, onun obada olmaması gerekiyor" sözleri de bu ihtimali güçlendiriyor. Bahadır'ın Bey Otağı'na kurulması, baskının başarıya ulaştığını gösteriyor.

Baskını haber alan Turgut Alp ve yanındaki bir avuç Alp, Ertuğrul Bey'e durumu anlatıyor. Ertuğrul Bey ve Alpleri ile birleşen Turgut Alp önderliğindeki Çavdar Alpleri, baskın ile ele geçirilen Çavdar Obası'nı kurtarmak için yola çıkıyorlar.

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanında en çok merak edilen sahne ise kuşkusuz, Ares'in, Karacahisar Kalesi'nin bahçesinde idam ettiği kişiler. Fragmanda Ares'in birkaç kişiyi idam ettiği görülse de, idam edilenlerin silueti net olarak gösterilmiyor. Ancak Ares, çok büyük olasılıkla Ertuğrul Bey'in 100. bölümde Karacahisar Kalesi'ne sızan Alplerini ele geçiriyor ve onları idam ediyor. Bilindiği üzere, Ares, Ertuğrul Bey'in oğlunu kaçırmış, Ertuğrul Bey de, Atsız'ın yardımıyla Karacahisar Kalesi'ne Alpleri ile sızmıştı. Daha sonra oğlu Gündüz'ü sağsalim kurtararak obasına dönen Ertuğrul Bey, alplerini fetih için hazırlık amaçlı Karacahisar Kalesi'nde bırakmıştı. Ares, Kale'de arama talimatları vererek, seferberlik ilan etmişti.

Diriliş Ertuğrul merak edilen 101. bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'da TRT 1'de başlayacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. BÖLÜM

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak?

Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak?

Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi? Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti.

Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul