Diriliş Ertuğrul yeni bölümü için heyecan dorukta. Dün akşam ekrana gelmeyen Diriliş Ertuğrul, önümüzdeki hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle 101. bölümde buluşacak. Yayınlanan iki fragmandaki sahneler, şimdiden izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul 101. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜM: ORTALIK KARIŞIYOR

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm ilk fragmanında Ertuğrul Bey'in "O soysuzun cezasını kesme vakti gelmiştir. Gayret bizim, zafer Allah'ındır. Bu gazayla Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır!" sözleri izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Öte yandan aynı fragmanda Bahadır Bey'in oğlu Sancar'a "Gün bu gündür. Emir verdiğimde obayı basacaksın" demesi üzerine Sancar'ın da "Gün kıyam günüdür, dökeceğimiz her kan helalimizdir." demesi dikkat çekti.

Ayrıca Diriliş Ertuğrul 101. bölüm ikinci fragmanında "Bütün Türk obaları, bu zaferi paylaşmalıdır. Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağı sarsmalıdır. Sadece Alplerimiz değil, geride kalan herkes cenk vaziyetine geçsin. Karacahisar, Nikea ve Konsantiniyye bize dar gelir. Gayemiz, Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Ey düşmandan daha zalim ihanet; sana bu toprakları dar edeceğim." dediği sahneler büyük heyecan yarattı. Ares'in "Bu savaş hiç de uzun sürmeyecek. İlk hamlemde Türkleri püskürtüp mahvedeceğim." demesi de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 100. BÖLÜM

Nikea’dan gelen Tüccar Niko ve Bizans askerî kafilesini basan Ertuğrul, onların kılığında kaleye girip fethi başlatmak için hazırlanmıştı. Hazırlıklar tamamlanıp harekete geçmek üzereyken Yağız Alp, Gündüz’ün kaçırıldığı haberini getirmişti. Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırılması üzerine ne yapacak? Kaleye fetih hareketini erteleyecek mi? Gündüz’ü kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi?

Titan’ın Gündüz’ü obadan kaçırıp kaleye getirmesine sevinen Ares, Gündüz’ün kendinden beklenmeyecek bir hamleyle gözüne taşla vurması sonucu gözünden yaralanmıştı. Ares’in gözü kör mü olacak? Ares, Gündüz’e karşı nasıl bir tavır gösterecek? Gündüz’ü kaçırdıktan sonra Ertuğrul’a karşı yeni hamleleri ne olacak? Gündüz’ü elinde tutup planladığı gibi bundan sonra bir şövalye olarak yetiştirebilecek mi?

Bahadır Bey, Sancar ve dağdaki alplarıyla beraber Çavdar Obası’nı ele geçirmek için harekete geçmiş, kendilerini takip edip planlarını öğrenen Kırca’yı da öldürmüştü. Bahadır Bey obayı ele geçirmek için ne yapacak? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’e mani olabilecek mi? Bu kalkışma, Çavdar Obası’nda ne gibi gelişmelere sebep olacak?

Sultan Alaeddin’e sarayda hainler olduğunu, Turgut ve Aslıhan’ın zehirlenler ile kendisini zehirleyenlerin de bu hainlerle bağlantılı olduğunu söyleyen Emir Saadeddin, bunları bulup ifşa etmek için sultandan mühlet ve yetki almıştı. Ertuğrul’un bütün bildiklerini sultana anlatacağını düşünen ve hayatının tehlikede olduğunun farkında olan Emir Saadeddin, Sultan Alaeddin’i öldürmek için harekete geçmişti.

Emir Saadeddin, sultanı öldürmek için ne gibi planlar yapacak? Bunun için kimlerle temas kuracak? Ertuğrul’la sultanın buluşmasını engelleyebilecek mi? Yoksa planında başarısız olup bütün oyunları açığa çıkacak mı? Gündüz’ün acısı, Kayı Obası’nda ne gibi bir tesir uyandıracak? Yüreğine evlat acısı düşen Halime ne yapacak? Ertuğrul, Gündüz’ü obaya getirebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm

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Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman

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