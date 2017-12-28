Son bölümünde nefesleri kesen Diriliş Ertuğrul 101.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde Karacahisar Tekfur'u Ares, Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz Alp'i kaçırdıktan sonra düzenlediği hain planlar ekranlara geldi. Şimdi Diriliş Ertuğrul 101.bölümünde neler olacak? konusu merak ediliyor. "Bu gaza ile Nikea'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu açmış olacağız. Hedefimiz güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır" diyen Ertuğrul'un hedefin ne var? İşte TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul 101.bölüm fragmanı ve özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN YAYINLANDI?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 100.bölümü 28 Aralık 2017 çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluştu. Bu bölümdeki sahneler izleyiciden büyük beğeni aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dün akşam ekrana gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü haftaya çarşamba 03 Ocak 2017 tarihinde yayınlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜMDEN NELER OLACAK?

Bamsı, Turgut, Aslıhan Hatun ve Anadolu Selçuklu devleti uç beyi Ertuğrul tüm beyleri toplamıştır.

Artık Karacahir'a girilmesi konusunda konuşma yapacak.

Ares burada baskından sorumlu tuttuğu komutanları idam edecek.

Sancar babasından aldığı emir üzerine obayı basar.

Aslıhan pusat için davranıyor lakin Sancar Aslıhan'ı bayıltıyor.

Bahadır yaptığı darbe ile Çavdar obasının başına geçer.

Alpler Turgut'un yanında. Çavdar obasında sayılı alp kalmıştır ve hepsi şehit düşer

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı

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