Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası ve Kayı boyunun lideri Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, bu akşam 102. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 102. bölümü öncesinde yayınlanan iki fragmandaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümde neler yaşanacak? Bahadır Bey ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 102. bölüm ve detaylar.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. BÖLÜM: BAHADIR BEY ÖLECEK Mİ?
Oyuncu kadrosunda Engin altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 101. bölümünde mancınıkların yapıldığı bölgeye baskın düzenleyen Ares'in adamı Titan, mancınıkları yağmalamış ve bölgedeki Alpleri öldürmüştü. Bölgede bulunan Samsa Alp de Titan'ın baskınında öldürülmüştü.
Dizinin yayınlanan 102. bölüm fragmanlarında da dikkat çekici sahneler yer alıyor. İlk fragmanda Ertuğrul Bey'in "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Şehitlerimizin her bir damla kanı, bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister lakin coşkun bir sel gibi onların üzerine akacağız." sözleri büyük merak uyandırdı. Ares'in de "Türk ovalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim." demesi ve Bahadır Bey'in de "Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim." sözleri de izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
Öte yandan Diriliş Ertuğrul 102. bölüm 2. fragmanında da Ertuğrul Bey, "Ya Rabbi! Senin adaletin için cenk etmeye talibim. Rızan için çıktığım bu yolda beni muzaffer eyle." diyerek dua ediyor. Ares'in ise "Bahadır'ı kullanarak Ertuğrul'u tuzağa çekeceğim Kostas." dediği sahne büyük dikkat çekiyor. Öte yandan Bahadır Bey'in "Ertuğrul'u öldürecekler" diyerek kahkaha attığı sahne de izleyicilerin merakını kazandı.
Fragmanın son sahnelerine doğru Ertuğrul Bey'in "İçimizde bir tane hain kalmasa, dışardaki bin tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Kanla gelen kanla gider. Şimdi sıra, düşmanın kellesini almaya geldi." sözleri ve ardından Bahadır Bey'in boynuna doğru kılıç sallaması büyük merak uyandırdı.
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