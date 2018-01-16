Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır Bey'in tuzağına düşmüş, birçok alpini şehit vermişti. Savaş hazırlıklarını da yağmalayan Ares, Ertuğrul Bey'e ağır bir darbe vurdu.Diriliş Ertuğrul 101. bölümde yaşanan gelişmeler sonrası Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümde yaşanacaklar merakla beklenmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul 102.yeni bölüm fragmanı ilk ipuçlarını verdi. İlerleyen günlerde Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. Diriliş Ertuğrul, 18 Ocak çarşamba günü TRT 1'de yayınlanacak. İşte Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN: ERTUĞRUL BEY'DEN GAZA İÇİN DUA

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanından öne çıkan detaylar şunlar; Ertuğrul Bey, gaza için dua ediyor. Büyük bir darbe alan Ertuğrul Bey, gazada başarıya ulaşmak için şöyle dua ediyor; "Yarabbi, senin adaletin için cenk etmeye talibim. Rızan için çıktığım bu yolda beni Muzaffer eyle!"

ARES'İN PLANLARI BİTMİYOR

Bahadır Bey ile ittifak yapan Ares, bu planından başarı elde edince planlarını yine bu şekilde sürdürmeye kararlı. Gazayı durdurmak için her yolu deneyen Ares'in yeni planından ilk ipucu fragmanda yayınlandı. Ares fragmanda komutan Kostas'a, "Bahadır'ı kullanarak Ertuğrul'u tuzağa düşüreceğim" diyor. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanını bir bütün olarak değerlendirirsek, Ares, Bahadır Bey'e saldıracak olan Ertuğrul'a pusu atmayı planlıyor.

"ERTUĞRUL'U ÖLDÜRECEKLER"

Ares'le işbirliği yaparak Çavdar Obası'nı ele geçiren Bahadır Bey yeni bölümde de planlarına devam ediyor. Bahadır Bey'e Ares'ten gelen bir mektup görülüyor. Mektupu okuyan Bahadır Bey keyif içinde, "Ertuğrul'u öldürecekler" diyor. Bahadır Bey, Ares'in, Ertuğrul'a atacağı pusu nedeniyle rahatlıyor.

ERTUĞRUL BEY: İÇİMİZDE BİR HAİN KALMASA...

Diriliş Ertuğrul'da 4 sezondur sürekli hainlerle mücadele etmek zorunda kalan Ertuğrul Bey, ihanetin sonunu getirmeye yemin etmişti. İhanetlere karşı oldukça sinirli olan Ertuğrul Bey yaptığı konuşmada, "İçimizde bir hain kalmasa, dışarıdaki bin soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez" diyerek meydan okuyor.

ERTUĞRUL BEY, BAHADIR'I ÖLDÜRÜYOR MU?

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanının en önemli sorusu " Bahadır Bey ölüyor mu?" oldu. İntikam yemini eden Ertuğrul Bey, olanları duyunca Bahadır Bey'in obasını basar. Gaza öncesi alplerine zarar gelmesini istemeyen Ertuğrul Bey, muhtemelen bir plan yapacaktır. Oba'daBahadır'ın otağında konuştukları görülen Ertuğrul Bey ile Bahadır'ın konuşması Sancar'ın çektiği hançer sonrası cenke dönüyor. Bamsı ve Ertuğrul, Sancar ve Bahadır'ı alt etmeyi başarıyor. Bahadır'a diz çöktüren Ertuğrul, kılıcını sallıyor. Bahadır'ın kellesine kılıcını savurduğu görülen Ertuğrul Bey, Bahadır Bey'i öldürecek mi. Bu sorunun cevabı Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümde saklı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: ERTUĞRUL BEY TAARRUZA GEÇİYOR

Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün final sahnesinde, Ertuğrul Bey, Ares'in ve Bahadır Bey'in oyununa karşı intikam yemini etmişti. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı , Ertuğrul Bey'in, gazaya olan inancıyla başlıyor. Gaza yolundaki kararlılığını ortaya koyan Ertuğrul Bey, "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler" diyerek gazanın ne olursa olsun gerçekleşeceğini dile getiriyor.

ARES, ERTUĞRUL'A VURDUĞU DARBENİN KEYFİNİ SÜRÜYOR

Diriliş Ertuğrul'a 3. sezonda katılan ve Ertuğrul'un baş düşmanı olan Ares, geçtiğimiz bölümde Ertuğrul'un gaza hareketine cevap olarak planlar yapmış ve Bahadır Bey'le iş birliği yaparak Ertuğrul'u tuzağa düşürmüştü. Tuzakta Ertuğrul'un alpleri ölmüş, gaza hazırlıkları yağmalanmış ve Ares büyük bir zafer kazanmıştı. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında Karacahisar Kalesi'ne ulaşan Titan, Ares'e müjdeyi veriyor. Büyük bir mutluluk duyan Ares, " Türk obalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim" diyerek, Ertuğrul'un itibarını bitirdiğini belirtiyor.

KAYI OBASI'NDA YAS VAR

Ares ve Bahadır'ın tuzağıyla şehit olan alplerin cenazeleri Kayı Obası'na ulaşıyor. Oba halkı büyük üzüntü içerisinde yas tutuyor. Gaza yolunda halkın güvenini yeniden kazanmak isteyen ve onlara güç vermek isteyen Ertuğrul Bey şöyle konuşuyor; "Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır"

ERTUĞRUL'A BİR PUSU DAHA!

Geçtiğimiz bölümde intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanında alpleriyle bir yere gidiyor. Bu sırada Bizans askerlerinin pusu attığı ve saldırdığı görülüyor. Ancak Ertuğrul'un en güçlü alpleri yanında ve pusuyu atlatacak gibi görünüyor.

ATSIZ BEY ORTAYA ÇIKIYOR

Cenk sırasında yüzler belirsiz olsa da bir karede Atsız Bey'in kurtulduğu görülüyor. Ertuğrul Bey, Atsız Bey sayesinde Kale'deki gizli kapıyı öğrenecek gibi...

TURGUT ALP ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanının en can alıcı sahnesi Turgut Alp'in boynuna kılıç dayandığı sahne. Bahadır Bey, Aslıhan Hatun'u devirerek Çavdar Obası'nın başı olmayı başardı. Her şeyden habersiz obaya dönen Turgut, Bahadır ve alplerinin eline düşüyor. Boynuna kılıç dayandığı görülen "Turgut Alp ölecek mi?" Diriliş hayranları bunun cevabını bekliyor.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm

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