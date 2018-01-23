Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı dizinin hemen ardından izleyiciye sunulmuştu. Haftalardır beklenen Karacahisar Kalesi'ndeki cenk sahneleri sonrası izleyiciler Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm 2. fragmanını merakla bekliyordu. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ertuğrul Bey ve Ares'in amansız cenk sahnesi nefesleri kesti. Birçok izleyici fragmanı defalarca aradı. "Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölümde neler olacak?" sorusunun cevabı 24 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 20.00'da belli olacak. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı ve diziye dair ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı;

Artık vakit tamam. Ertuğrul Bey'in en büyük ülküsü olan Kızıl Elma'ya giden yolda en büyük engel olan Karacahisar Kalesi'nin fetih zamanı geldi. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanı Ertuğrul Bey'in fetih öncesi alplerine yaptığı motive edici konuşmayla başlıyor. Ertuğrul Bey, "Değil taşdan surlar, önümüze sıra dağlar çekseler de göğsümüzle parçalar geçeriz." diyerek alplerine her engeli aşacak güce sahip olduklarının mesajını veriyor.

Kale'nin fethini planlayan Ertuğrul Bey,Artuk Bey, annesi Hayme Ana ve eşi Halime Sultan'a obanın güvenliğini almaları talimatını vermişti. Oba'nın cenk pozisyonuna geçmesini, herkesin talimlere başlamasını emretmişti. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanında Hayme Ana, "Bu vakitten itibaren talimlere ve nöbetlere başlayacağız" diyerek obayı cenk pozisyonuna geçiriyor. Halime Sultan ve Aslıhan Hatun dahil herkesin talim yaptığı görülüyor.

Ertuğrul tarafından Kalesi yıkılan Ares, Kayı Obası'na saldıracak bir plan yaptı mı? Bu sorunun cevabı Diriliş Ertuğrul 103. bölümde saklı.

Ares, komutan ile yaptığı konuşmada, "Bu kaleye gelebilecek en ufak zarar, Karacahisar'ın düşmesi demektir" diyor. Ares'in bu sözleri, Titan'dan haber alınamaması sonrası panik olarak değerlendirilebilir. Ares, Titan'ı Ertuğrul Bey'e pusu kurmaya göndermiş, ancak Atsız Bey yetişerek Titan'ın oyununu bozmuştu.

ARES İLE ERTUĞRUL BEY ARASINDA BÜYÜK CENK

Ve Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanında nefesleri kesen o an...

Ertuğrul Bey ve alpler gizli geçitten Karacahisar'a sızmayı başarıyor. Kale'nin avlusunda kutlama yapan Ares ve komutanları gafil avlayan Ertuğrul Bey deyim yerindeyse ortalığı yakıp yıkıyor. Ertuğrul'u karşısında görmenin şaşkınlığını üzerinden atan Ares, Ertuğrul Bey'e doğru hamle yapıyor. Ertuğrul Bey ve Ares arasında büyük bir düello başlıyor. Uzun zamandır Ares'ten kurduğu pusuların intikamını almak isteyen Ertuğrul Bey'in beklediği an geldi...

HAYME ANA KARACAHİSAR'IN FETHİNİ MÜJDELİYOR

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2. fragmanında en çok dikkat çeken detay Ares ile Ertuğrul'un cenk sahnesi olsa da düğümü çözen ve merakı bir nebze olsun gideren müjde Hayme Ana'dan geliyor.

Hayme Ana, hatunlara yaptığı konuşmada, "Kafir Bizans yuvası bugün İslam ile müşerref oldu" diyerek gazanın zaferle bittiğinin müjdesini veriyor.

ERTUĞRUL'DAN ŞEHİTLERE VEFA

Düşmanlarına bir bir diz çöktüren, dediklerini bir bir yapan Ertuğrul Bey, tüm oyunlara, tüm ihanetlere rağmen gazayı zaferle sonuçlandırıyor. Ares'in tahtına doğru yürüyen Ertuğrul Bey, "Bugün eğer bir yurdumuz varsa şehitlerimizin sayesindedir" diyerek hain pusularda şehit düşen alplerini anıyor.

ATSIZ BEY DİZİYE VEDA EDEBİLİR

Diriliş Ertuğrul'a 4'üncü sezon katılan Orhan Kılıç'ın hayat verdiği Atsız Bey izleyicinin büyük sempatisini kazandı. Ertuğrul'un Anadolu'da hüküm sürmesini isteyen 'Ak Sakallılar'ın İl Beyi olan Atsız Bey, Ertuğrul'u köle taciri Simko'nun elinden kurtarmıştı. Daha sonra Ertuğrul'un emri ile Kale'de bilgi toplayan ve kılıktan kılığa giren Atsız Bey, Ertuğrul'un oğlunu Karacahisar'dan kurtarmasını sağlamış en son olarak da Titan'ın pususunu haber vererek Ertuğrul Bey'e büyük katkılarda bulunmuştu. Cesareti ve zekasıyla dizinin en sevilenleri arasına giren Atsız Bey'den kötü haber gelebilir. Atsız Bey yani Orhan Kılıç dizinin konuk oyuncuları arasında yer alıyor. Atsız Bey'in, fetih sırasındaki cenkte ölmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANMIŞTI

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda ölümler ardı ardına geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden Samsa, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etti. Dizinin 4. sezonunda tanıdığımız Karaca Hatun, Bahadır Bey ve Sancar Bey, dizinin geçen haftaki bölümünde Ertuğrul tarafından öldürülerek diziye veda ettiler.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 103 . yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey ve alplerinin fetih öncesi namaz kılması ile başlıyor. Alplerine konuşma yapan Ertuğrul Bey, fetih için harekete geçiyor.

Kale'nin gizli çıkışında pusu kurmuş bekleyen Atsız Bey, Titan ve askerlerinin kapıyı kapatmaya geldiğini görüyor ve saldırıya geçiyor. Şiddetli bir cenk yaşanıyor. Birçok Bizans askeri ölürken, çok sayıda alp de şehit oluyor. Karacahisar Kalesi'ne gizli dehlizden sızmaya başaran Ertuğrul ve alpleri Kale'de kutlama yapan Ares ve askerlerini hazırlıksız yakalıyor.

Ares, Ertuğrul'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ertuğrul ile Ares büyük bir cenke tutuşuyor. Ertuğrul Bey, Ares ve askerlerini öldürerek Karacahisar Kalesi'ni fethediyor.

Ares'in tahtına kılıcını saplayan Ertuğrul Bey, gazanın gururunu yaşıyor.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm 2.fragman

Diriliş Ertuğrul fragman

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