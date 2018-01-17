Diriliş Ertuğrul 102. son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı da TRT 1 tarafından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde yine izleyici heyecanlı sahnelere tanık oldu. Dizide deyim yerindeyse yaprak dökümü yaşandı. Bahadır, karısı ve oğlu Sancar öldü. Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanında ise çok uzun süredir merakla beklenen Karacahisar Kalesi fethi gerçekleşiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı ve yayınlanan son bölümün özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 103 . yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey ve alplerinin fetih öncesi namaz kılması ile başlıyor. Alplerine konuşma yapan Ertuğrul Bey, fetih içim harekete geçiyor. Kale'nin gizli çıkışında pusu kurmuş bekleyen Atsız Bey, Titan ve askerlerinin kapıyı kapatmaya geldiğini görüyor ve saldırıya geçiyor. Şiddetli bir cenk yaşanıyor. Birçok Bizans askeri ölürken, çok sayıda alp de şehit oluyor. Karacahisar Kalesi'ne gizli dehlizden sızmaya başaran Ertuğrul ve alpleri Kale'de kutlama yapan Ares ve askerlerini gafil avlıyor. Ares, Ertuğrul'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ertuğrul ile Ares büyük bir cenke tutuşuyor. Ertuğrul Bey, Ares'in ve askerlerini öldürerek Karacahisar Kalesi'ni fethediyor. Ares'in tahtına kılıcını saplayan Ertuğrul Bey, gazanın gururunu yaşıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul 102. bölüm yine büyük heyecana sahne oldu. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, alplerinin şehadetini gördükten sonra büyük üzüntü yaşar. Samsa'nın ölümü Ertuğrul'un intikam duygusunu daha da artırır.

TURGUT ALP ESİR DÜŞER

Baskın yerinde Bahadır'ın izine rastlayamayan Ertuğrul Bey, Turgut'u Çavdar Obası'na gönderir. Bahadır'ı alıp Ertuğrul'un huzuruna götürmek isteyen Turgut her şeyden habersiz obaya varır. Çavdar Obası'nda Sancar'ı gören Turgut olanları anlar. Alpleriyle obayı kurtarmak için saldıran Turgut Alp, Aslihan'ın boynuna kılıç dayanması ile teslim olur. Aslıhan ve Turgut'un biad etmesini isteyen Bahadır Bey, Aslıhan ve Turgut'u ikna edemez.

ERTUĞRUL BEY MANCILIK PLANLARINI HAZIRLAR

Alplerinin cenazelerini Kayı Obası'na götüren Ertuğrul Bey, ahali ile konuşur, onları diri tutmak için destek olur. Bir yandan da fetih hazırlıklarını yeniden planlayan Ertuğrul Bey, Bahadır'ın gösterdiği mancılık çalışmalarını hatırlar ve yeniden çizer. Artık Bey ve alpleri mancılık çalışması için görevlendirir.

ARES VE BAHADIR'IN BÜYÜK OYUNU

Karacahisar Kalesi Tekfuru Ares, Bahadır Bey'e yeni bir mektup gönderir. Yeni mektupta Ertuğrul'un öldürüleceğini yazan Ares, Bahadır'ın, Ertuğrul'u Çavdar Obası'na çağırmasını ister. Yolda Ertuğrul'a pusu atmayı planlarlar.

ATSIZ BEY, ARES'İN OYUNUNU BOZUYOR

Ertuğrul Bey'in Karacahisar Kalesi'ndeki casusu Atsız Bey, Ares'in Nikea'ya gönderdiği mektubu götüren elçiyi öldürür ve onun kılığına girerek gizli geçitten çıkar. Çavdar Obası'na doğru yola çıkan Ertuğrul'a yetişen Atsız Bey, kurulan pusuyu anlatır. Çavdar Obası'na giderken yolu değiştiren Ertuğrul, alplerini ise tuzağı kuran Bizans askerlerine tuzak kurmaya gönderir. Alpler, Bizans askerlerini gafil avlar ve hepsini öldürür. Ertuğrul'un başka yoldan Çavdar Obası'na gittiğini öğrenen komutan Titan, Çavdar Obası'na doğru yola koyulur. Titan'ın, Bizans askerleri arasında olmadığını gören Atsız Bey, gizli geçidi kapatmaya gittiğini düşünür ve alplerle gizli geçidin kapanmasını engellemek için pusu kurar.

ERTUĞRUL BEY ÇAVDAR OBASI'NDA HESAP SORAR

Çavdar Obası'na ulaşan Ertuğrul, Bahadır'dan hesap sorar. Bahadır Bey, Ertuğrul Bey'in Beyliği'ni tanımasını ister. Ertuğrul ise, Bahadır'ın ihanetlerini bildiğini ve hesap soracağını soyler

ERTUĞRUL, BAHADIR VE OĞLU SANCAR'I ÖLDÜRDÜ

Aniden Ertuğrul'a hançer ile saldıran Sancar'a hızlı bir savunma ile cevap veren Ertuğrul Bey, Bahadır'ın oğlu Sancar'ı öldürür. Ertuğrul'un alpi Bamsı da hain Beyleri öldürür. Oğlunun intikamı için Ertuğrul'a kılıç çeken Bahadır Bey ile Ertuğrul Bey cenk eder. Bahadır'ı yaralayan Ertuğrul Bey, kafasını kılıcıyla keserek öldürür.

ÇAVDAR OBASI'NIN YENI BEYI TURGUT ALP

Turgut ve Aslıhan'ı kurtaran Ertuğrul Bey, hasret giderirken Bahadır'ın eşi Karaca Hatun, Ertuğrul Bey'e hançer ile saldırır. Aslıhan anı bir hamle ile Karaca Hatun'un elini tutar ve hançeri göğsüne saplar. Karaca Hatun da oğlu ve eşi gibi ölür. Ertuğrul Bey, Turgut'u Çavdar Obası'na Bey yapar.

Diriliş Ertuğrul

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