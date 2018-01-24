Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm öncesinde izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. TRT 1 kanalında ekrana gelen ve yayınlanan 102 bölümüyle izleyicisinden tam not alan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Öte yandan yayınlanan 2 fragmandaki sahneler de izleyicileri daha da heyecanlandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 103. BÖLÜM: "KARACAHİSAR KALESİ BENİM HAKİMİYETİMDEDİR"

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve beylik yönetimini konu edinen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, 103. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin 103. yeni bölümü öncesinde, yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, internette araştırma yapmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul 103. bölümüne ait iki adet fragman yayınlandı ve izleyicilere ipuçları verildi. İlk fragmanda Ertuğrul Bey'in "Senin adaletini cihanda hakim kılmak üzere yola çıktık, bizleri muzaffer eyle Ya Rabbi! İntikamla bilenen gök pusatlarımız, düşmanın böğrüne girecek. Allahuekber! Hükmünüzü çiğnedim, düzeninizi yıktım, gayrı Karacahisar Kalesi benim hakimiyetimdedir!" dediği ve dua ettiği sahne dikkat çekti.

Yayınlanan ikinci fragmanda Ertuğrul Bey'in "Değil karşımıza taştan surlar, sıra dağlar çekseler de göğsümüzle parçalar geçeriz." dediği ilk sahne izleyicilerde merak uyandırdı. Ares'in "Bu kaleye gelecek herhangi bir zarar, Karacahisar'ın düşmesi demektir." demesi de dikkatleri çekti. Öte yandan fragmanda kadınların talim yaptığı ve savaş için hazırlandığı da görülüyor.

Öte yandan fragmanda Ertuğrul Bey'in "Şimdiye dek gireceğimiz en çetin cenktir. Bu cenk ile diğer yurtların kapıları açılacaktır bize. Bugün eğer bir yurdumuz varsa, şehitlerimizin sayesindedir." dediği ve Ares'la kılıç kılıca savaştığı son sahne de izleyicileri heyecanlandırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. BÖLÜM

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fethi için mancınık yapılmasını buyurmuş ve mesuliyeti de Bahadır Bey’e vermişti. Sancar ve alplarına Çavdar Obası’nı basıp otağı ele geçirmesini emreden Bahadır Bey, mancınıkları yapmasına rağmen Ertuğrul’un başarısız olması ve obayı daha rahat ele geçirmek için Titan’la anlaşmıştı. Mancınık yerini basan Titan ve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıp Çavdar Obası’na gitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.

Mancınıkların yanmasından sonra Ertuğrul’un fetih plânı değişecek mi? Bu tuzağın arkasında Bahadır Bey’in olduğunu nasıl öğrenecek? Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçiren Bahadır Bey’e karşı ne yapacak? Bu durum fetih hareketini nasıl etkileyecek?

Ertuğrul’un verdiği mancınık vazifesinde ihanet eden ve Çavdar Obası’nı kanlı baskınla ele geçirip beyliğini ilân eden Bahadır Bey’in, Ertuğrul’a karşı kozu ne olacak? Beyliğini Ertuğrul’a kabul ettirebilecek mi? Yaptığı ihanet ortaya çıkacak mı? Turgut ve Aslıhan, bu hadise karşısında nasıl harekete geçecek?

Mancınıkların yakılmasından ve Bahadır Bey’in Çavdar Obası’nı ele geçirmesinden sonra Ares’in hamlesi ne olacak? Kalenin kapıları Türk alpları tarafından tutulmuşken taarruza geçebilecek mi? Ertuğrul, mancınık ve Bahadır Bey meselesi ile meşgul olurken bu durumdan istifade ile Ertuğrul’a karşı nasıl bir saldırı yapacak?

Mancınıkların yanmasından ve şehitlerin gelmesinden sonra Kayı Obası’nda ahval ne olacak? Kaledeki gizli geçitte iki nöbetçi asker tarafından bayıltılıp Ares’e götürülen Atsız’ın akıbeti ne olacak? Ares onun casus olduğunu öğrenebilecek mi? Yaşanan hadiselerden sonra kalenin kapılarını ve kaleye gelen yolları tutmuş olan Türk obalarının alpları ne yapacak? Fetih ertelenecek mi? Yoksa taarruza mı geçilecek?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm

Diriliş Ertuğrul 103. bölüm

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