Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş ertuğrul son bölümde Ertuğrul uzun süredir uğraştığı Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başardı. Bundan sonra ne olacağını merak eden izleyici heyecanla yeni bölümü bekliyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölümüne dair detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölümde Ertuğrul'un Karacahisar Kalesi'ni nasıl yöneteceği ve nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Kendisini ölülerin arasına saklayarak kaçan Ares, şimdi ne yapcak? Ares yakalancaka mı, yoksa kaleyi geri almak için harekete mi geçecek? Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölüm 2. fragmanında Ertuğrul'u ve herkesi şoke eden bir olay yaşanıyor. Hayme Ana rahatsızlanarak yere yığılıyor. Hayme Ana ölecek?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ertuğrul, Bahadır ve ailesini bertaraf ettikten sonra Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için yola koyulmuş, gizli geçitten girip nihayet kaleyi fethetmişti. Ares ise kendini ölüler arasına saklayarak kaçmayı başarmıştı.Ertuğrul’un bundan sonraki idare siyaseti ne olacak? Kaleyi fethetmesi Ertuğrul’a ne gibi mesuliyetler yükleyecek? Ares’i yakalamak için ne yapacak? İmparatordan gelecek tehditler ve saldırılara karşı ne gibi tedbirler alacak?

Kaleyi kaybeden ve ölülerin arasına gizlenip kaçan Ares nereye gidecek? Bilecik Tekfuru’na ulaşabilecek mi? Ertuğrul’dan kaleyi geri almak için nasıl bir yol izleyecek? Yakalanacak mı yoksa ordu toplayıp geri mi dönecek?

Yaralanan Titan’ın akıbeti ne olacak? Ares’in peşine düşen Atsız onu yakalayabilecek mi? Ertuğrul’un fetih haberi geldikten sonra Sultan nasıl bir karşılık verecek? Emir Saadeddin’in bu duruma tepkisi ve planı ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ

iriliş Ertuğrul 103 . bölümde Ertuğrul Bey uzun zamandır beklenen Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Dizinin son bölümünde Atsız Bey, Karacahisar'ın gizli geçidini öğrenmiş ve Titan, gizli geçidi kapatmadan Alplerle pusu kurmuştu. Titan kaleye döndü, bunu gören Atsız Bey, Alplere saldırı talimatını verdi.

Atsız Bey ve Alplerle cenkte başarılı olamayacağını anlayan Titan kaçmaya başlarken Atsız Bey, Titan'ı ok ile yaraladı. Alpler Titan'ın peşine düştü ancak Titan Alpleri yaralı halde de olsa öldürmeyi başardı. Yaralı Titan daha sonra dere kenarında düştü kaldı. Ertuğrul Bey, Karacahisar'ın gizli geçidine geldi ve Alplerle plan yapmaya başladı.

ERTUĞRUL BEY'DEN BÜYÜK OYUN

Ares'i ve Bizans askerlerini gafil avlamak isteyen Ertuğrul Bey, kendisini öldü bilinmesi için Titan'ın ağzından kaleye haber gönderdi. Mektubu okuyan Ares, Titan'ın Ertuğrul Bey'i öldürdüğünü düşünerek kalede kutlamalar düzenledi. Kalenin önündeki alplerde geri çekiliyor havası verdi ve Ares'i iyice rahatlattı.

Fetih için alplerle namaz kılan Ertuğrul Bey helallesmenin ardından kaleye taarruzu başlattı. Titan ve askerlerinin kılığına giren Ertuğrul ve alpleri gizli dehlizden kaleye sızdı. Alpler ve Ertuğrul'u karşısında gören Ares büyük bir şok yaşadı.

ARES VE ERTUĞRUL KARŞI KARŞIYA

Büyük cenk sahnesi izleyenlerin nefesini keserken Ertuğrul ve Ares düelloya başladı. Ares Ertuğrul'la başa çıkmayacağını anladı ve kaçtı. Ertuğrul Aresin peşine düştü Aresi yakalayan Ertuğrul Aresi yaralasa da öldüremedi. Kaçmayı başaran ares ölen Bizans askerlerinin kılığına girdi ve kalede saklanmaya başladı.

ARES KAÇMAYI BAŞARDI

Alpler ölü bizanslilari dışarı çıkarıp gömmeye götürdü. Ölü kılığındaki Areste dışarı çıkmayı başardı. Artuk Bey Kayı obasında haber bekleyen Hayme Ana ve Halime Sultan'a fethin müjdesini verdi.

Geçtiğimiz sezonun finalinde Ares Ertugrula pusu atmış ve Ertuğrul'u ağır yaralamisti. Ares Ertuğrul'un pusuda kılıcını almıştı ve kalede saklıyordu. Kaleyi fetheden Ertuğrul Bey öz pusatini buldu. Büyük mutluluk yaşayan Ertuğrul kılıcıyla Aresin tahtını darmadağın etti.

Kalede konuşma yapan Ertuğrul Bey Bizansın ordu gönderme ihtimaline karşı önlemleri arttırdı. Aresin kaleden kaçma ihtimalini düşünen Ertuğrul Atsız Bey ve alplerini görevlendirdi. Kaleden ölü Bizans askerlerinin arasına saklanarak kaçmayı başaran Ares alpleri öldürerek atla kaçtı.

Olay yerine gelen Atsız Bey Aresin peşine düştü. Yazım yanlışlarını düzelt kanka. Kaleyi fetheden Ertuğrul papazları huzuruna davet etti. İbadetimizi yapabilir miyiz diyen papazlara Ertuğrul Bey, herkes dinini yaşamakta özgürdür ahalinin huzurunu bozmamak şartıyla diyerek onay verdi. Atsız Bey'e yakalanmak üzre olan Ares çalıların arasına saklandı ve Atsız Bey'i atlamayı başardı.

SAADETTİN KÖPEK'İN İHANETİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Karacahisar Kalesi'nde ganimeti ve gizli yazışmaları ele geçiren Ertuğrul Bey, Ares ile Sadettin Köpek arasında bir bağ bulunmasını emretti. Ganimetle ibadethane yapılması emri veren Ertuğrul Bey, 5'te 1'ini de Sultan Alaaddin'e götüreceğini söyledi.

Kalan ganimetin de tüm Türk obalarina dağıtılması emri veren Ertuğrul Bey, kalede halka konuşma yaparak tedirginliklerini azalttı.

BİZANS İMPARATORUNA MEKTUP

Bizans İmparatoruna mektup yazdıran Ertuğrul fethi duyurdu. Ve herhangi bir saldırı durumunda Nikea'ya kadar fetih başlatabiliriz diyerek uyarıda bulundu. Fetih müjdesini alan Hayme Ana ve Halime Sultan, kaleye geldi. Gündüz, esir düştüğünde kendisini koruyan Marya ile buluştu, Hayme Ana ve Halime Sultan da Marya'ya minnet duygusunu iletti.

Kardeşinin ölümü ile yalnız kalan Marya, Ertuğrul'un teklifi ile Kayı obasında kalmaya karar verdi. Atsız Bey'den de kurtulmayı başaran Ares, Bahadır'ın alplerini gördü, alpleri öldüren Ares atı alarak kaçtı.

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