Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı, dizinin hemen ardından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölüm Hayme Ana'nın fenalaşarak Ertuğrul Bey'den helallik istemesiyle son buldu.

Diriliş Ertuğrul 104. bölümde sürekli olarak Hayme Ana ölecekmiş gibi helallik istedi, vasiyetlerde bulundu. Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanında Hayme Ana ile ilgili hiçbir detaya yer verilmeyince birçok kişi Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2.fragmanı beklemeye başladı. Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanı kısa süre önce yayınlandı.

Peki Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölümde neler yaşanacak? Hayme Ana ölecek mi?, Saadettin Köpek amacına ulaşarak Sultan Alaaddin'i öldürebilecek mi?

Hanlı Pazar'da Ertuğrul'a büyük baskın yapacak olan Ares hedefine ulaşabilecek mi? Yoksa Ertuğrul Bey bu belaları da def etmeyi başararak düşmanlarının büyük oyunlarını bozabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanı ve diziye dair tüm senaryolar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ARES'TEN BÜYÜK BASKIN

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanı öncesi yaşananları hatırlayalım...

Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ni fethetmiştir. Ancak Ares kaçmayı başarmıştır. Ares'in kaçması sonrası Atsız Bey ve alpleri Ares'in peşinden gönderen Ertuğrul Bey, yine de sonuç elde edememiştir. Bizansın Bilecik Tekfuru komutanını göndererek, Ertuğrul'a teklifte bulunmuş ve kaleyi bırakmasını söylemiştir. Ertuğrul ise, Bizans'a büyük bir rest çekerek teklifi geri çevirmiştir. Bunun üzerine Bizans komutanı Ares ve Titan'ın saklandığı gizli mağaraya gitmiş, Atsız Bey ve alpler komutanı takip ederek Ares ve Titan'a ulaşmayı başarmıştı.

Ancak Ares, Atsız Bey'i fark ederek yakalamış, Titan'la birlikte Atsız Bey'i öldürmüştür. Gözü intikamdan başka bir şey görmeyen Ares, Ertuğrul'u öldürmek için yaptığı planla Hanlı Pazar'a askerlerini sızdırdı. Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanı Hanlı Pazar baskınından başlıyor.

Ertuğrul'un karşısına çıkan Ares, "Burası sana mezar olacak" diyor. Ertuğrul ise, "Senin mezarın dahi olmayacak Ares" diyerek cevap veriyor. Hanlı Pazar'da büyük bir cenk başlıyor. Ares ile Ertuğrul, Bizanslılar ile de Kayı Alpleri çok çetin bir çarpışmaya girişiyor.

ABDURRAHMAN ALP, ERTUĞRUL'A SİPER OLUYOR

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanında yaşanan büyük cenk sırasında dikkatli izleyenler Abdurrahman Alp'in okla yaralandığını görecek. Ares'in bir askeri Ertuğrul'u hedef alarak ok fırlatıyor, Ertuğrul'a babası Süleyman Şah'dan yadigar olan ve dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Abdurrahman Alp kendini Ertuğrul'a siper ediyor.

Kalbinden yaralandığı görülen Abdurrahman Alp ölecek mi? Dizide son dönemde birçok önemli oyuncu peşpeşe ayrıldı. Abdurrahman Alp'de diziye veda edebilir.

ERTUĞRUL, ARES'E DİZ ÇÖKTÜRÜYOR

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm 2. fragmanının son sahnesinde, Ertuğrul Bey, Ares'e çok sert darbelerle saldırıyor. Ares, Ertuğrul Bey'in keskin kılıç darbelerine karşı koyamayarak diz çöküyor.

Ertuğrul, kılıcını Ares'in boynuna doğru sallıyor. Ancak fragman tam da burada bitiyor. Peki Ertuğrul Bey, Ares'i öldürecek mi? İşte bunun detayı Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm ilk fragmanında gizli. Şimdi Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanına bakalım...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey'in "Ares soysuzu her şeyi bilir." sözleri ile başlıyor. Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüme ait ilk fragman, aslında 2. fragman gibi düşünülebilir. Ertuğrul Bey, Ares'i ele geçirdikten sonra bu sözleri söylüyor olabilir. Çünkü Hanlı Pazar'a gidecek Ertuğrul Bey, Ares'ten habersizdi. Ertuğrul Bey, "Hepsinin arkasında aynı kişi vardır, Emir Saadettin Köpek" sözleriyle dizide uzun zamandır Kayı Obası ve Selçuklu Devleti'nin başına belalar açan hain Saaddetin Köpek'in tekrar ortaya çıkacağının mesajını veriyor.

Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ni fethettikten hemen sonra Saadettin'e ait belgeleri ortaya çıkarmış. Ares ile Saadettin'in mektuplarını Sultan Alaaddin'e götürerek, ihaneti ortaya çıkaracağını dile getirmişti.

ERTUĞRUL BEY, ARES'İ YAKALIYOR: SENİ KONYA'YA GÖTÜRECEĞİM

Diriliş Ertuğrul son bölümde, Ares Hanlı Pazar'a saldırmak üzere askerlerini sızdırmıştı. Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm 2. fragmanında da Ares, Hanlı Pazar'da Ertuğrul Bey'in karşısına çıkarak cenk etmişti. Fragman, Ertuğrul'un Ares'i diz çöktürerek kılıcını salladığı an da bitmişti. Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanında Ares'in Ertuğrul'a esir düştüğü görülüyor. Hanlı Pazar'da bir odada tutulan Ares'in yüzündeki yaralar dikkat çekiyor.

Ertuğrul Bey, Ares'e, "Seni Konya'ya götüreceğim" diyor. Ertuğrul Bey, Ares'i Konya'ya götürerek, Sultan'a Saadettin'in ihanetleri için bir kanıt daha sunmuş olacak. Ertuğrul Bey fragmanın devamında, " Emir Saadettin ile yaptığınız işbirliğini bir bir anlatacaksın" diyerek planını zaten açık ediyor.

SAADETTİN KÖPEK'İN BÜYÜK OYUNU: SULTAN ALAADDİN ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne hiç kuşku yok ki Sultan Alaaddin'in öleceğine dair ipuçlarının olduğu an. Geçtiğimiz bölümde Ertuğrul'u tebrik etmek ve fethi kutlamak için adamını gönderen Sultan Alaaddin, Bilecik, Söğüt ve Domaniç'i Ertuğrul Bey'e yurt olarak vermişti.

Bu yerlerin önemi, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olması. Aslında bu sözlerle Osmanoğulları Beyliği'nin kuruluşuna bir mesaj verildi. Sultan Alaaddin, Saadettin Köpek'e de Ertuğrul'a tuzak kuranları bulmak için verdiği sürenin azaldığını hatırlattı. Ertuğrul Bey, Sultan'a fetih hediyesi olarak ganimetin 5'te 1'ini gönderdi. Kellesi tehlikede olan Saadettin Köpek, Sultan'a giden hediyenin sandığını değiştirerek, oklu bir düzenek olan sandığı Sultan'ın huzuruna çıkarıyor.

Bu hamle ile Ertuğrul'u hain ilan edecek olan Saadettin, Sultan'ı da öldürerek kellesini kurtaracak ve devletin başına geçme yolunda bir adım daha atmış olacak. Sultan sandığı açıyor, ok fırlıyor? Dirililş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı da burada son buluyor. Peki Sultan Alaaddin ölecek mi? Bu sorunun cevabı çarşamba günü 20.00'da cevap bulacak...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER