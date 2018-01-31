Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 104. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitledi. 104. bölümün hemen ardından da izleyiciler internet üzerinde "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı" ve "Diriliş 105. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Öte yandan sona eren 104. bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve beylik yönetimini konu edinen fenomen dizi Diriliş Ertuğrul, bu akşam ekrana gelen 104. bölümüyle nefes kesti.

Dizinin 104. bölümünde birçok gelişme yaşandı ve sona eren 104. bölüm sonrasında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 105. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in Ares'i yakaladığı görülüyor. Ertuğrul Bey, "Ares soysuzu her şeyi biliyor. Hepsinin ardında aynı kişi var: Emir Sadettin Köpek! Seni Konya'ya götüreceğim. Emir Sadettin'le yaptığınız iş birliğin Sultan Aladdin'in huzurunda bir bir anlatacaksın." diyor.

Öte yandan Sadettin Köpek de Sultan'ı öldürmek için tuzaklı bir sandık hazırlatıyor. Sultan, sandığı açtığı anda sandığın içinden bir ok fırlıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul'un 104. bölümünde;

Ertuğrul Bey'in, yapılacak sefer öncesinde "Allah'ım! Adaletli ve merhametli Mevlam. Bir çareyim, garibim. Beni bu fani dünyada sensiz eyleme Ya Rabbi, medet eyle, rahmet eyle, yardım eyle... Gönlümü bu tahtın esiri eyleme Ya Rabbi. Beni gönlünde makam ve mevki hırsı olan kullarından eyleme. Ben yalnız senden merhamet bekler yalnız sana boyun bükerim. Şeytanın hilelerine beni mağlup eyleme Allah’ım. Dünyayı güzel görüp ahireti unutturma Allah’ım." diyerek dua ettiği sahne büyük dikkat çekti.

Bamsi'nin yapılacak sefer öncesinde "Bunca vakittir biz neden eziyet çekeriz? Beyimizin evladı Gündüz neden kaçırıldı? kardeşim Doğan Alp'i niçin yitirdik? Samsa Alp niçin şehit düştü? Düşmanın aklını okuyamadığımız için! Hainin itliğini göremediğimiz için! O yüzden sual diyip geçmeyeceksiniz, onun altındaki manayı idrak etmeye çalışacaksınız. Şimdi bana, görünenin ardındakini gören alp lazımdır. Düşmanın aklını bilen alp gereklidir! Alpler, eğer biz zafiyete düşersek, Ertuğrul Bey'in yüküne yük katarız. Emir almasını bildiğimiz kadar, akıl yürütmesini de bileceğiz." diyerek Alplere öğüt verdiği sahne de büyük takdir topladı.

Öte yandan Ares'in "Ertuğrul denen barbar Türk, akılla değil, inançla savaşıyor Titan… Biz de güçlü inancımızla saldırmamız lazım." sözleri dikkat çekerken, Ertuğrul Bey'in de "Bulunduğun bu kale… Ve çıktığında Bilecik hududuna kadar gördüğün bütün topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla ve kılıç hakkıyla alınmış topraklardır. Bize ait olanı bizden almak isterseniz evvela bize kılıç çekmeyi sonra da kan dökmeyi göze alacaksınız." sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sultan Aladdin'in Sadettin Köpek'e "Senden, Karacahisar kalesini ve dahi Söğüt ve Domaniç’i Ertuğrul Bey'e yurt olarak verdiğimi bildiren bir mektup yazmanı isterim Sadettin." dediği sahne, büyük dikkat çekti.

Ertuğrul Bey, oğlu Gündüz'ü kurtardı ve "Bak Gündüz, görür müsün küçücük közler bir olunca nasıl da büyük bir ateş oluyorlar. Birlikten kuvvet doğar Gündüz'üm. İşte biz de bu közler gibi bir olup kocaman bir ateş olduk. Bize dostça yaklaşanları ısıttık, düşmanlık edenleri yakıp kül ettik. Bak oğlu, biz buralara nice çetin yollardan geçip geldik. Obamız, göç yollarında aç kaldı. Sürülerimiz telef oldu. Nice koçyiğidimiz kırıldı gitti. Otlak dahi bitmeyen yurtlarda yattık. Bizi bu çetin yollardan buraya getiren, Allah'ın davasına ve töremize olan bağlılığımız ile birbirimize olan sımsıkı bağımızdır." diyerek oğluna öğütler verdi.

Gündüz ise, babasına "Ben de büyüyünce bu zorluğa düşersem, ne etmem icab eder?" diye sordu. Ertuğrul Bey ise "Allah Allah demeyince işler olmaz oğul, sen de bir gün kör bir kuyuya düşersen, Allah'ın ipine sarıl ki oradan kurtulasın. Sen Allah'ın davasını sahiplenirsen, o da seni sahipsiz bırakmaz. Ahalin ve dostların etrafında olur. Eğer, mukaddes yoldan sapmazsan, Allah dostları sana yarenlik eder. Sen istikamet üzere olursan, onlar seni bulur evlat." dedi.

HAYME ANA ÖLECEK Mİ?

Hayme Ana, içtiği bir zehir nedeniyle ölümle pençeleşmeye başladı. Yaşanan bu gelişme üzerine izleyiciler "Hayme Ana ölecek mi?" diye merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Öte yandan Hayme Ana'nın Ertuğrul Bey'e "Bu cihanda çok zorluklar gördüm oğul. Baban Süleyman Şah'ım sayesinde, senin sayende göğsüm çok kabardı. En nihayet bu kaleyi fethettiğini de gördüm. Son bir muradım kaldıysa o da oğullarımı bir arada görmektir." sözlerini söylediği sahnee de büyük dikkat çekti.

ATSIZ'IN ŞEHADETİ

Ares ve Titan, adamlarıyla birlikte Atsız'ı yakaladı ve Atsız orada şehadete ulaşı. Ares ve Titan, Atsız'ı kılıçtan geçirerek şehit etti.

Ares, "Gerçekten de büyük bir casus. Benim yanıma yanaşabilecek kadar büyük bir casus ama unutma ben de büyük bir savaşçıyım ve bu oyunu ben kazandım. Seni yalvarta yalvarta öldüreceğim" dedi. Atsız'ın son sözlerinde ise "Bir Türk'ün son sözlerinde görebileceğiniz yalvarma değil, şehadetin mağrur tebessümüdür." demesi izleyicileri duygulandırdı.

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