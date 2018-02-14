Diriliş Ertuğrul 106. bölüm ile TRT 1'de izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü seyreden vatandaşlar, Saadettin Köpek ölecek mi, sorusuna yanıt aramaya başladı. Diğer yandan Ertuğrul, Konya'da saraya gidiyor ve Ares'i şahit tutuyor. Saadettin Köpek'in ise hain olduğu anlaşılıyor. Peki, Saadettin Köpek ölecek mi? Diriliş Ertuğrul 106. son bölümde neler yaşandı? İşte Diriliş Ertuğrul 106. son bölüm özeti ve 107. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107. BÖLÜM FRAGMANI: SAADETTİN KÖPEK ÖLECEK Mİ?
Diriliş Ertuğrul'un 107. bölüm fragmanı yayınlandu. Fragmanda Ertuğrul Bey'in ithamları üzerine Sultan Alaaddin, Saadettin Köpek'in ölümüne onay veriyor. Sultanın muhafızları Saadettin Köpek'i zindana götürüyor. Sultanı son bir hamle ile etkilemek isteyen Emir Saadettin, 'Yalvarmamı bekleyenler sükutu hayale uğrayacak' diyor. Sultan sinirlenerek, 'Ölümün benim elimden olacak Saadettin' diyor. Saadettin Köpek Sultanın önünde diz çöküyor ve boynunu uzatıyor. Sultan herkesin bakışları arasında kılıcını çekiyor. Peki, Saadettin Köpek ölecek mi?
Merak edilen sorunun yanıtı gelecek bölümde belli olacak.
Diriliş Ertuğrul 107. yeni bölümüyle 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey, Konya'ya Sultan'ın yanına gitmek için yola çıktı. Ertuğrul'un Alplerinden Melikşah Sulta'nın sefer öncesi orduyu denetlemeye gittiğini ve sarayda olmadığını söyledi. Bunun üzerine Ertuğrul Ares'i ve Alpleri geride bırakarak eşi Halime Sultan ile önden yola koyuldu. Soluklanmak için mola verdikleri esnada Ertuğrul avlanmaya çıktı. Ormanda bulunan eşkiyalar, Halime Sultan'a saldırdı ancak Ertuğrul yetişti ve hepsini öldürmeyi başardılar.
Ertuğrul Bey, Çavdar Obası'nın Kayı Obası' na taşınması emri verdi. Turgut Ertuğrul Bey'in dediğinden farklı bir yerde karar kıldı ve hazırlıklara başladı. Bölgenin güvenliksiz olduğunu savunan Bamsı'yla Turgut tartıştı. Hayme Ana durumu Artuk Bey ile istişare ederek çözmelerini önerdi.
Ertuğrul ve eşi Halime Sultan Konya'ya vardı. Ertuğrul sarayda Emir Nizamettin'in ölümünü araştırmaya koyuldu. Obanın güvenliksiz olduğunu öğrenen Titan ve savaşçıları plan düzenledi ve obaya gitmek için yola koyulan Hafza Hatun ile Aslıhan Hatun'u kaçırdı. Hafza bu bölümde Bamsı'ya hamile olduğunu söylemişti. Ertuğrul sarayda Sultanın huzuruna çıktı.
Alaaddin Keykubat'a tüm endişelerini anlattı. Ölen ve hain bilinen Emir Nizamettin'in haksızlığa uğradığını belirtti. Sultan Ertuğrul'a inanmadı ve ispat edemezsen bedeli ağır olur dedi.
Ertuğrul Saadettin Köpek'in hain olduğunu ispatlamak için esir getirdiği Ares'i Sultanın huzuruna çıkardı. Ares Saadettin Köpek ile yaptığı tüm ittifakı anlattı ve yaşananları itiraf etti.
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