Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 106. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, şüphelendiği isim olarak Sultan'a Saadettin Köpek'in adını veriyor. Dizinin son bölümünde ise, önceki bölümlerde Karacahisar Kalesi fethi sırasında kaçan Ares ile Ertuğrul Bey karşı karşıya geldi. Ve Ertuğrul Bey, Ares'i yakaladı. İşte Dirliş Ertuğrul 106. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ertuğrul Bey Konya'ya Sultanın sarayına varıyor Saadettin Köpekle konuşan Ertuğrul ödenecek çok bedel var diyerek Emir Saadettin'e sonun geldi mesajı veriyor. Daha sonra Sultanın huzuruna çıkan Ertuğrul Bey kaledeki ganimetin beşte birini sunuyor. Kalede eke geçirilen Saadettin Köpek'e ait mektubu Sultana sunarak şüphelerini anlatıyor. Sultan Ertuğrul'a şüphelendiğin kimdir diyor. Ertuğrul da bunun üzerine Emir Saadettin diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul 105. Bölüm Hayme Ana'nın fenalaşması ile başladı. Artık Bey Hayme Ana'nın durumunun kötü olduğunu dile getirerek herkesi derin üzüntüye boğdu.

Saadettin Köpek hain planlarına devam ediyor. Ertuğrul'un Sultanın yanına gelip her şeyi anlayacağını anlayan Saadettin Köpek, Sultanın düzenleyeceği şairler gecesinde suikast planlıyor. En yakın askeri Göktuğ'la konuşan Emir Saadettin, şairler gecesine katılamayacağı için Sultana sandıkla hediye gönderen Emir Nizamettin' in sandığı ile kendi hazırladığı sandığı değiştireceğini söyledi ve ok düzeneği kurduğu sandığı Göktuğ'la verdi.

Hayme Ana'nın rüyasında Osman Bey'in doğumu müjdelendi. Hayme Ana rüya sonrası kendine geldi. Hayme Ana rüya sonrası kendine geldi. Hayme Ana uyanır uyanmaz Ertuğrul'un rüyasını anlattı.

ERTUĞRUL ARESİ YAKALADI

Ares yanındaki Bizans askerleri ile kılık değiştirerek Hanlı Pazar'a doğru hareket etti. Ares, Ertuğrul'a pusu kurarak öldürmeyi planlıyor. Ve planını da askerlerine anlattı. Hanlı Pazar'a tüccar kılığında sızan Bizans askerleri yanlarında getirdiği küfenin içine Ares'i sakladı. Bizans askerleri bu hain planla Hanlı Pazar'a sızmayı başardı. Ertuğrul da Hanlı Pazar'a gitmek üzere yola çıktı. Ertuğrul handa bulunan tüccarlara konuşma yaptığı sırada tüccar sandığı Ares'i askeri Ertuğrul'a halı hediye etmek istediğini söyledi. Ertuğrul'un kabul etmesi üzerine halı açıldı ve içinden Atsız Beyin cesedi çıktı. Ares küfeden çıktı. Ares Ertuğrul'a burası sana mezar olacak dedi. Ertuğrul ise senin mezarın bile olmayacak şeklinde cevap verdi. Ertuğrul ile Ares Bizans askerleri ile de Kayı Alpleri arasında büyük cenk başladı.

Sultan kendisine gelen sandığı açtırdı emir saadettin sultanı kurtardı ve Nizamettine büyük kumpas kurdu. Sultan sarayda araştırma yapılmasını ister. Ve emir Nizamettini huzuruna ister. Hanlı Pazar'daki carpışmada Ertuğrul'a ok fırlatıldığı sırada Abdurrahman kendini siper etti ve yaralandı. Alpler kilitlenen kapıyı kırıp içeri girince Ares kaçmaya çalışsa da Ertuğrul Bey Ares'i etkisiz hale getirerek esir aldı. Ares'ten haber bekleyen Titan haber gelmeyince Hanlı Pazar'a saldırmak istedi ancak komutan izin vermedi.

Bizans komutanı Ertuğrul'a şah damarı kadar yakın bir casuslarının kalede olduğunu söyleyerek büyük merak uyandırdı. Ertuğrul Ares'i Sultan Alaaddine götürerek emir Saadettinle yaptıklarını anlatmasını istedi. Saadettin Köpek Sultana oynadığı oyunla uzerindeki şüpheyi uzaklaştırdı. Nizamettinin evinde yapılan aramalarda da birçok Bizansa yazılan mektup bulundu. Emir saadettin bu oyunla da Ertuğrul'un Sultana getireceği ihanet belgesinden kurtularak suçu Nizamettine yükledi. Sultan bu oyuna düştü.

SAADETTİN KÖPEK'İN BÜYÜK OYUNU

Saadettin bu hamleler ile şüpheyi üzerinden atmak bir yana Sultanın en güvendiği emir olmayı da başardı. Nizamettin Sultanın huzurunda oyun olduğunu anlatsa da sultan inanmadı. Nizamettine tokat attı. Nizamettin her şeyi anlatmaya tekrar tekrar yeltense de Sultanın öfkesinden kurtulamadı ve zindana atıldı. Ertuğrul Ares'i esir ederek kaleye getirdi. Ertuğrul Ares'i yere yatırdı ve kafasını ayaklarının altına alarak rezil etti. Ares öldür beni diye yalvardı.

Sultanın en yakın askeri Kasım zindana atılan Nizamettinin canına kıydığını söyledi. Sultan hekim ve Saadettini huzuruna çağırdı. Saadettin işini garantiye almak için hekime Nizamettinin içtiği zehirle daha önce sultanı zehirleyen zehrin aynı olduğunu söylemesini istedi. Bunun üzerine Sultanın bütün soru işaretleri ortadan kalktı. Aresi zindana atan Ertuğrul Sultana her şeyi itiraf etmesi karşılığında canını bağışlama teklifinde bulundu. Ares reddetti. Ertuğrul Ares'e sabaha kadar düşünme fırsatı verdi. Aksi takdirde kendi halkı önünde öldüreceğini söyledi.

Ertuğrul Hayme Ana ve Halime Sultan'a Emir Saadettinin ihanetlerini anlatır ve Konyaya Sultana anlatmak için gideceğini söyler. Osman Bey'in müjdelenmesinin ardından devlet hayali kuran Ertuğrul İbn-ül Arabi'den devlet lideri olmanın incelikleri ve liyakatlerini dinler. Zindanda dua eden Ares Ertuğrul'a teslim olmuş gibi yaparak Titan'ın kendisini kurtarmak için vakit kazanmasını beklemeyi planladı. Anadolu topraklarını Bizans akınlarından korumak içi plan yapan Ertuğrul Bey Kayı Obası ve Çavdar Obası'nın Kayı topraklarında birleşmesine karar verir. Mağarada Ares'i kurtarmak için plan yapan Titan Ares'ten gelen habere memnun oluyor. Komutan kaledeki casusu bir türlü söylemese de kadın olduğunu ve Ertuğrul'a çok yakın olduğunu söylerek merakın dozunu iyice artırdı.

KALEDEKİ HAİN MARYA

Sultan ölümü ihtimaline karşı Gıyaseddin Keyhüsrev'in yerine küçük oğlu Kılıçarslan'ın tahta geçmesini istediğini Saadettin'e söyler. Sultan Ertuğrul'a da destek vermek için bir tabur asker gönderip seferleri sonrasındaki toprakların onun kontrolüne verilmesini istediğini söyler. Saadettin ise yine bir oyunla kendisine yakın Yakup Bey'i Sultana önerir ve kabul ettirir. Ertuğrul Konyaya gitmek üzere planlar yaparken Bamsı'ya önceden birlik göndererek yol üzerini kontrol ettirmesini söyler. Saadettin Köpek, "Yakup Bey, Karacahisar'da Ertuğrul'un başına saracağım en büyük beladır." diyerek hain planını deşifre etti ve kaledeki hain kişinin Artuk Bey ile evlendirilen Marya olduğu ortaya çıktı. Marya Ares ile ilgili tüm haberleri kaledeki bir başka kişi aracılığı ile Bizansa iletiyor. Sığınakta sabırsızlıkla Aresi kurtarmak isteyen Titan'ın beklediği haber geldi. Titan Ertuğrul'un yokluğunda kaleye saldırıları artırmaları gerektiğini belirtti. Komutan Marya'nın casus olduğunu açıkladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER