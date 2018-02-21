Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin bu akşam ekrana gelen 107. bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 108. bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Diriliş Ertuğrul 108. bölüm fragmanı" ve "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Sona eren 107. bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 108. bölüm fragmanı da yayınlandı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı ve Kayı boyu lideri Ertuğrul Bey'in beylik yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, 107. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 107. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey, Halime Hatun'a "Bu vazifeyi yerine getirmezsen, nice şehitler vererek sahip olduğumuz yurdumuzu kaybedeceğiz. Allah'ın izniyle sana ve evlatlarıma döneceğim." dedi. Öte yandan Ertuğrul Bey'in, "Sultanımızın hayatı tehlikededir, onu bu düştüğü gaflet uykusundan uyandırmak için yollara revan olacağım" sözleri büyük dikkat çekti. Öte yandan son sahnede Ertuğrul Bey, Aziz'i "Hoşgeldin Aziz" diyerek karşılasa da Aziz de "Sultanımızın buyruğuyla, sizi tevkif etmeye geldik" dedi ve Ertuğrul Bey de kılıcını bıraktı. Ardından Ertuğrul Bey'in elleri bağlanıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 107. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Diriliş Ertuğrul'un ekrana gelen 107. bölümünde;
Emir Saadettin Köpek, Sultan karşısında diz çöktü ve Sultan kılıcını çekeren Saadettin'in boynuna dayadı.
Öte yandan Ertuğrul Bey'in " Beni taşıdığım bir canımla mı korkutursun Atabeyi? Biz Cenk meydanlarında düşmandan korkmadık çok şükür… Saraydaki hainlerden de korkmayız" sözleri üzerine Atabeyi de "Gün ola devran döne, bunu bilesin. Ettiklerinin elbet bir bedeli olacaktır. Yanlışın varsa yol yakınken geri dönesin. Lakin, bilesin ki evvela senin kellen gidecek" dedi. Ertuğrul Bey ise buna karşılık olarak "Canımız tende konuktur. Gün gelir toprak olur, yele karışır. Bir Ertuğrul ölür, bin Ertuğrul doğar. Vakti geldiğinde tüm cihan kimin kellesi gidecek, görür. İçini rahat tutasın..." dedi.
— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) February 21, 2018
İbn-ül Arabi, Ares'e "Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi, Allah kalplerin özünü hakkıyla bilendir." dedi. Ares ise, "Peki, benim gibi büyük bir günahkar, hele ki siz Müslümanlara zulm etmiş birisi?" "Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de "Ey kendilerinin aleyhinde aşırıya giden kullarım! Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder çünkü o bağışlayandır. Çok merhamet edendir" diye buyurur." olarak yanıt verdi.
Ares de "Sözleriniz bana o kadar iyi geldi ki, gözyaşımla kendimi bulur gibiyim. Lütfen, bana söyleyin dininizi daha iyi nasıl tanıyabilirim?" diye sordu. İbn-ül Arabi ise "Bizim dinimizde geyse yer yoktur. Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, zulme karışıp günahkarlığı şiar edinmedikçe, ne kapılar kapanır ne de varacağın yollar tükenir. Yüce dinimiz İslam'ın kapıları, o kapıyı samimiyetle arayan herkese açıktır." diye yanıtladı.
ARES MÜSLÜMAN OLDU
Ares, Müslüman olmak istediğini Ertuğrul Bey'e söyledi. Ertuğrul Bey de "Emin misin Ares? Bu öyle hemen alınacak bir karar değildir." dedi. Ares ise "Senden gördüğüm iyiliği, en yakın dostlarımdan bil görmedim ben. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamım.
Belki de Tanrı son bir şans olarak senin dostluğunu ve dinini gönderdi. Ben bu şansı kaybetmek istemiyorum. Lütfen, söyle bana dinine girmek için ne yapmam lazım?" diye sordu. Ertuğrul Bey de Ares'e diz çökmesini söyledi ve ardından Kelime-i Şehadet getirerek Ares Müslüman oldu.
Sultan, Saadettin Köpek hakkında "Seferden döndüğümde, kesin hükmümü vereceğim." dedi. Bunun üzerine Saadettin de "Evvela Allah'ın, sonra sizin adaletinize güvenirim Sultan'ım dedi." Sultan da "Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Bundan gayrı devlette hiçbir yetkin yoktur. Götürün!" dedi.
Askerler Saadetin'i götürürken Ertuğrul Bey de "Sultan'ım! Ya şimdi huzurunuzda Emir Saadettin'in kellesini alırsınız, ya da korkarım bu adam gün gelir devletinizi yıkar. Vebali de sizin boynunuza kalır." dedi. Sultan da "Yeter Ertuğrul Bey, yeter! Sen vazifeni hakkıyla yerine getirdin. Kararım kesindir, Gayrı haddini aşmayasın dedi."
ERTUĞRUL BEY, ARES'İN HAYATINI KURTARDI
Öte yandan, Ares'i öldürmek isteyen Saadettin Köpek'in en yakın adamı Göktuğ'a Ertuğrul Bey baskın yaptı ve tam Ares'i öldüreceği sırada Göktuğ'u ve yanındaki adamlarını öldürerek Ares'i kurtardı.
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