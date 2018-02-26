Diriliş "Ertuğrul" dizisinin yayınlanan 108. yeni bölüm fragmanında flaş gelişme yaşanıyor. Ertuğrul Bey'in elinin bağlanma sahnesi izleyiclerde soru işareti bıraktı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLABİLİR? (TAHMİNİ)

Her yerde hain olduğunu düşünen Ertuğrul, Sultan'ı bırakmamak için yola koyuluyor. Fakat Sultan bunu farkedip Ertuğrul'un ne yapacağını bildiği için tedbir almıştır. Bu durumu şaşıran Alp'ler duruma karşılık vermek isterler. Fakat Ertuğrul müsaade etmez. Kılıçları bırakarak Sultan'ın askerlerine teslim olurlar.

Ertuğrul'u da götürmek için elini bağlarlar. Bu durum karşısında hem üzülen hem de şaşıran Ertuğrul Bey olaya tepkisiz kalır.

Sultan, Ertuğrul'u bir süre misafir edecektir.

BAZI DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM YORUMLARI

*Gerçek tarihte Sultan Alaaddinden sonra tahta Mahperi Sultan'ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev geçiyor. Sadettin de onun veziri oluyor. Ama köpek rahat durmadığı için Gıyaseddin tarafından idam ediliyor. Dizide şu an 1230 lu yıllar anlatılıyor. Gıyaseddin ise 1237 de tahta geçiyor. Yani Aladdinin şu an ölümü söz konusu değil

*Ertuğrul ölmeyecek

*Bnce bikaç bölüm sonra ölür hep böle oluyor sonra müslüman olanlar bicak zaman sora öldürülüyor hemde arkadasları tarafından

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