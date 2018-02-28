Diriliş Ertuğrul 108. son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul'un bu akşam yayınlanan bölümünde Ares, Müslüman olarak Ahmed adını alıyor ve Ertuğrul Bey ile birlikte hareket etmeye başlıyor. Sultan Alaaddin ise ölüyor. Peki Diriliş Ertuğrul 109. yeni bölümünde neler oluyor? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. YUENİ BÖLÜM FRAGMANI
Emir Saadettin Köpek yeniden saraya dönüyor. Saadettin Köpek, artık Sultan Saadettin olmanın zamanı geldi diyerek hedefini ortaya koyuyor. Şehzade Gıyaseddin saraya dönüyor, babamın katilleri ile iş mi tuttun ana diyerek Mahberi Hatun'a kılıç çekiyor. Mahberi Hatun yaptığı konuşma ile Gıyaseddin'i Ertuğrul'a karşı dolduruyor. Gıyaseddin bunun üzerine şerefimiz için Ertuğrul ölecek diyerek kılıcını yere saplıyor. Fragmanın son sahnesinde Ertuğrul Alpleri ile dört nala bir yere gidiyor. Ertuğrul yüksek ihtimalle Şehzade Kılıçarslan'ın yanına gidiyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. SON BÖLÜM ÖZETİ
Diriliş Ertuğrul 108. bölüm de Müslüman olmaya karar veren Ares Ahmed adını alıyor. Ertuğrul Bey ile dost olarak obaya alp olmak isteyen Ahmed'i Halime Sultan affetmek istemiyor ve kılıç çekiyor. Ancak Ahmed'in sözleri Halime Sultan'ı da etkiliyor ve o da Ahmed'i affediyor. Ertuğrul Bey yanına aldığı birkaç alp ve Ahmed ile obaya dönmüyor. Emir Saadettin ve Mahberi Hatun'un Sultan Alaaddin'i öldürme planını engellemek isteyen Ertuğrul Kayseri'de sefer hazırlıklarının yapıldığı yere doğru yola çıkıyor. Ancak Saadettin Köpek, kurnaz bir planla Atabey Altunoba'nın imzası ile bir mektubu Sultan Alaaddin'e gönderiyor. Ertuğrul'un adaletini sorguladığını ve kendisini öldüreceğine inanan Sultan askerlerine Ertuğrul'u yakalama emri veriyor. Kayseri'de bulunan Sultan'ın yanına giden Ertuğrul yolda Selçuklu askerleri tarafından durduruluyor. Ertuğrul kan dökmemek için teslim oluyor ama yanlış yaptıklarını söylüyor. Geçtiğimiz bölümde hain olduğu ortaya çıkan Marya'yı Artuk Bey öğreniyor. Bunun üzerine kurnaz bir plan yapan Artuk Bey, Bamsı'ya ile Turgut' un kavga etmesini istiyor. Bamsı, Turgut'u öldürdü süsü vererek Marya'yı kandırıyorlar. Marya bu haberi Titan'a gönderince Titan hain bir planla Hanlı Pazar'a saldırıyor. Ama Artuk Bey'in tuzağına düşüyor. Titan, Bamsı'yla savaşıyor ve esir düşüyor. Ertuğrul'un Sultanın yanına ulaşmasını engellemeye çalışan Saadettin Köpek' in adamları Ertuğrul ve Selçuklu askerlerine saldırıyor. Ancak Ertuğrul ve Kasım önderliğindeki askerler saldırıyı bertaraf ediyor. Bu sırada Ertuğrul'u kurtaran Ahmed yaralanıyor.
Ertuğrul Bey Sultan Alaaddin'in huzuruna çıktı. Sultan, Ertuğrul'a çok sert tepki gösterdi. Ertuğrul, Sultan Alaaddin'e adaletinin yanlış olduğunu, böyle giderse devletin yıkılacağını söyledi. Çok sinirlenen Sultan Ertuğrul'u öldürmek için kılıcını çekti. Tam bu sırada Aziz devreye girerek yolda yaşananları anlattı. Sultan, Saadettin'in oyununa düştüğünü anladı. Ertuğrul'un elini çözdü. Yaşananlar sonrası Sultan büyük bir pişmanlık duygusuna kapıldı ve çıkış yolu aramaya başladı. Halime Sultan, Ares'in Müslüman olmasından sonra verdiği bilgileri Bamsı'yla, Turgut'a anlattı. Turgut ve Bamsı, Bilecik tekfurunun oğlu Angelos ve Bizans askerlerinin saklandığı yeraltı inini buldu. Bamsı, Angelos'u öldürdü. Obada esir olan Titan da Bamsı tarafından idam edildi.
Saadettin, Sultanın aşçısına zehir verdi. Sultanın yediği yemeğe zehir katıldı. Aynı zehir Ertuğrul Bey'in yemeğine de katıldı. Ertuğrul yemeği yemedi. Sultan, Saadettin'in ve Altunoba'nın cezasını vermek için saraya döneceğini Ertuğrul'a söyledi ve bir tek Ertuğrul'a güvendiğini söyleyerek Şehzade Kılıçarslan'ı yanına getirmesini istedi.
Sultan Alaaddin, zehrin etkisile yere yığıldı. Ertuğrul, Sultanın kurtulması için çabaladı. Sultan son nefesinde Ertuğrul'a Şehzade Kılıçarslan'ı korumasını ve tahta geçmesine yardımcı olmasını istedi. Sultan ölürken Şehzade Gıyaseddin'de yanına geldi. Gıyaseddin, Ertuğrul Bey'i suçladı. Sultan ölümle pençeleşirken saraya götürüldü. Gıyaseddin, Ertuğrul'u tutuklattı ve sorgulamak istediğini söyledi. Ertuğrul da Gıyaseddin'e sana söyleyeceğim var diyerek rest çekti.
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