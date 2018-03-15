Ekranların uzun soluklu dizisi Diriliş Erutuğrul'da bu hafta aksiyon dolu sahneler yaşandı. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm fragmanı da diziden hemen sonra yayınlandı.

ALTUN ABA, MELİKE HATUN VE ŞEHZADE KILIÇARSLAN DİZİYE VEDA ETTİ

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Hasan Küçükçetin'in canlandırdığı Altun Aba karakteri Saadettin Köpek tarafından öldürülerek diziye veda etti.

Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek defalarca bıçaklayarak onu öldürdü. Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. SON BÖLÜM

Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı.



Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü. Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.



Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. Ertuğrul Bey’in bu hamlesinden sonra kalede neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul Bey’e nasıl karşılık verecek? Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey’le ilgili yeni hamlesi ne? Sultan Gıyaseddin’in Mahperi Hatun, Köpek ve Altunaba’yla ilgili planı ne olacak? Köpek, Ertuğrul’u serbest bırakan Sultan Gıyaseddin’e karşı neler yapacak?

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