Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisi, dün akşam ekrana gelen 109. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 109. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. İşte Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sultan Aladdin'in son fermanında ne yazıyor?

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Günalp Bey'i karşılıyor ve "Bu cihana belanın üzerine yalın kılıç yürümeye gelmişiz." diyor.

Ancak bir sonraki sahnede Ertuğrul Bey'in "Haddini aştın Günalp Bey, fethettiğim kaleyi sana mı teslim edeyim istersin? Tez askerlerini de alıp kalemden gidesin." sözleri üzerine Günalp Bey de Sultan Aladdin'in son fermanını Ertuğrul Bey'e uzatarak "Rahmetli sultanımız Aladdin'in mühürlediği son fermana ikimiz de uymak mecburiyetindeyiz." diyor. Sultan Aladdin'in son fermanında ne yazdığı ise büyük merak konusu...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul 109. bölümde Sultan Alaaddin öldü. Sultan'ın ölümü ile birlikte Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti. Ertuğrul, Sultan Alaaddin'in zehirlendiği sırada yanında olduğu için şüpheli olarak zindana atıldı. Sultanın en yakın askeri de Ertuğrul ile birlikte zindana atıldı.

Saadettin Köpek, Mahberi Hatun ve Atabey Altunoba'nın planı başarıya ulaştı. Emir Saadettin eskisinden daha güçlü olarak makamına döndü. İlk iş olarak da Ertuğrul'un kılıç hakkıyla aldığı Karacahisar Kalesi'ne Kaledar Günalp Bey'i atadı. Günalp, Karacahisar'a geldi. Bamsı, Turgut ve Artuk Bey'i zindana attı.

Kaledeki Alpleri de obaya gönderdi. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey devlete baş kaldırmamak için karşı koymadı. Diriliş Ertuğrul'dan 2.sezonun sonunda ayrılan Ertuğrul Bey'in ağabeyi Sungurtekin geri döndü. Kayı Obası'na gelen Sungurtekin ahvali öğrenir öğrenmez, kaleye gitti. Günalp'i uyaran Sungurtekin yanlış bir karar alırsa kan döküleceğini söyledi. Obaya dönen Sungurtekin Alpleri ve Artuk Bey'i kurtarma planları yapmaya başladı. Sultan Gıyaseddin'i şüpheleri sürüyor.

Ertuğrul Bey'i huzuruna çağıran Sultan, Ertuğrul'un sözleri ile annesini suçlamaya başladı. Mahberi Hatun ile yüzleşen Sultan, her şeyin tahta geçmesi için Saadettin, Mahberi ve Altunoba'nın planı olduğunu anladı. Suçunu itiraf eden Mahberi, sarayın şerefi için Ertuğrul'un ölmesini istedi. Sultan Gıyaseddin de Ertuğrul'u suçsuz olmasına rağmen öldüreceğini söyledi.

Hayme Ana ve Halime Sultan'a Ertuğrul ile görüşme izni verilmedi. Hayme Ana ve Halime Sultan bunun üzerine handa konaklayan alplerin yanına döndü. Ahmet, Günkut ve Abdurrahman önderliğindeki alpler Ertuğrul Bey'in hükmünün verilmesini bekliyor. İdam cezası verilirse meydanı basarak kurtarma planı yapan alpler kararı saraydan gelecek haberi stresle bekliyor. Sungurtekin ve Kayı Alpleri, kalenin gizli dehlizinden sızarak Turgut, Bamsı ve Artuk Bey'i kurtarmak için harekete geçti.

Günalp Bey, Türkmen Beyleri toplayarak kendisine itaat etmelerini söyler. Beyler itiraz eder ancak altın karşılığında biat ederler. Selçuklu Sarayı'nda Ertuğrul Bey'in hükmünün verilmesi için toplanıldı. Gıyaseddin tam karar verecekti ki içeri İbn-ül Arabi girdi. Arabi, Ertuğrul'un masum olduğunu anlatmaya çalıştı. Dönemin en önemli din adamlarından olan Arabi'nin konuşması Sultan Gıyaseddin'in kafasını karıştırdı. Arabi, Ertuğrul'u idam etmek isteyen beni idam etmelidir dedi. Gıyaseddin, Ertuğrul'un suçsuzluğunu kabul etti ve beraat verdi. Mahberi ve Saadettin itiraz etse de Sultan kararını verdi. Sungurtekin ve alpler zindana vararak Turgut, Bamsı ve Artuk Bey'i kurtarmak üzereyken Günalp'in askerleri okla saldırarak yakaladı. Günalp, Sungurtekin ve Kayı Alpleri için de idam kararı verdi. Ertuğrul Bey handa kendisini bekleyen annesi, eşi ve alplerin yanına geldi.

Ertuğrul ve alpler zaman kaybetmeden kaleye doğru yola koyuldu. Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin idam edilmek üzere kalenin ortasına getirildi. Günalp, Sungurtekin'in sandalyesine tekme atarak idam etti. Sungurtekin ipte sallanırken, Ertuğrul ipi okla vurarak Sungurtekin'i kurtardı. Ertuğrul'u karşısında gören ahali sevinirken Günalp ise şok oldu.

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