Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan son bölümünde heyecan doruktaydı. Ares, Saadettin Köpek'in güvenini kazanmayı başardı. Ertuğrul Bey ise Söğüt'ü kazanarak Oba'yı Söğüt'e taşımaya karar verir. Ancak Sultan, ulak ile Karacahisar Kalesi'nin Ertuğrul Bey'den alıp Günalp Bey'e verildiğini söyler. Ertuğrul, bu olayın arkasında Emir Saadettin Köpek'in olduğundan çok emin. Diriliş Ertuğruş 112. yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...
DİRİLİŞ ETUĞRUL 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul'un Karacahisar Kalesi'ni Günalp Bey'e teslim ettiği görülüyor. Günalp Bey'in de Sultan'ın talimatı doğrultusunda Kritos'u serbest bırakıyor. Ertuğrul şimdi ne yapacak?
İşte Driliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı:
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…
Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?
Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?
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