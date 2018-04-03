Diriliş Ertuğrul 113. bölümden sahnelerin yer aldığı 2. fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Aslıhan Hatun ile Saadettin Köpek'in arasındaki boğuşma izleyici tarfaından merakla izlendi. Saadettin Köpek ölecek mi? sorusu en çok sorulan sorulardan oldu. İşte Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanları ve özeti.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ
Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112. SON BÖLÜM ÖZETİ
Sultan'ın ölmesiyle birlikte devleti ele geçiren Saadettin Köpek'in güçlenmesiyle birlikte, Ertuğrul Bey ve Turgut'un Saadettin Köpek'le mücadele etmesinin artık güç olduğunu savunan Aslıhan Hatun için obadakiler merak içinde. Ertuğrul'un Saadettin Köpek'e karşı gelmesi halinde Saadettin Köpek'in binlerce masuma zarar vereceğini düşünen Aslıhan Hatun, binlerce masumun öleceğini bir kişinin feda olması gerektiğini savunarak Saadettin Köpek'in yanına gidiyor. Obadakiler ise merak içinde Aslıhan Hatun'u aramaya başlıyor.
Saadettin Köpek, Aslıhan Hatun'a karşı "Ben seni hayatım boyunca yanımda istedim sen ise Turgut'un hatunu oldun. Beni ezdin, geçtin. Sen buraya neden geldin. Ayaklarıma kapanıp benden af dilemeye mi? Kudretime sığınığ Turgut'la Ertuğrul'u affetmem için mi" diyor.
Aslıhan Hatun ise "Obamı Ertuğrul'un bitmek bilmeyen hırsından kurtarman için. Yalvarırım Emir Hazretleri obamı bana bağışla. İşte zavallı çaresiz biri olarak ayaklarına kapanıp senden af dilemeye geldim. Sen ki devletimizin en kudretli emirisin." diyor.
ASLIHAN HATUN, SAADETTİN KÖPEK'E SALDIRIYOR
Saadettin Köpek ve Aslıhan Hatun'un konuştuğu sırada Saadettin Köpek'e mektup geliyor. Saadettin Köpek, mektubu okurken Aslıhan Hatun, Saadettin Köpek'e saldırıyor. İzleyiciler bununla birlikte Saadettin Köpek ölecek mi, sorusuna yanıt ararken bir yandan da Aslıhan Hatun'a ne olacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Saadettin Köpek ve Aslıhan Hatun'un ölüp, ölmeyeceği ise gelecek bölümde belli olacak.
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