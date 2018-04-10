Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında birçok gelişme yaşanıyor. Sadettin Köpek'in Kayı obasına adam sızdırması ve Kayı obasında herkesi kılıçtan geçirmesi büyük merak uyandırıyor. Öte yandan fragmanın son sahnesinde Ertuğrul Bey'in Sadettin Köpek'e ok fırlattığı sahne de büyük dikkat çekti. İşte Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SADETTİN KÖPEK ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Sadettin Köpek'in "Aydoğmuş Kayı obasına sızıp taş üstüne taş komasın. Kim varsa kılıçtan geçirsin." demesi üzerine Kayı obasına baskın yapıldığı ve herkesin kılıçtan geçirildiği görülüyor. Ertuğrul Bey'in de "Bu zalimle mazlumun, hak ile batılın, ihanetle sadakatin savaşıdır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleri dikkat çekiyor.

Fragmanın son sahnesinde Ertuğrul Bey'in Sadettin Köpek'e doğru ok fırlattığı görülüyor ve "Sadettin Köpek ölecek mi?" sorusu akıllara geliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı.

Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?

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