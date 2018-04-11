Diriliş Ertuğrul 114. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Dizinin izleyicileri Diriliş Ertuğrul 115. yenib ölüm fragmanını büyük bir heyecan bekliyor, çünkü dizinin yayınlanan bölümünün son dahnesinde büyük bir şok yaşandı. Ertuğrul'u, Saadetin Köpek'i öldürmek için girdiği çadırda, Günalp karşıladı. Günalp'in Eruğrul'a "Cehennemine hoş geldin" demesi ile dizi de heyecan iyice katlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne olacak?

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