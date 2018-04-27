Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı: Noyan geri döndü

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı dün gece saatlerinde yayınlandı. Fragman büyük heyecan uyandırdı. Ertuğrul Bey'in, Bilecik'e göç etmeden önce öldürdüğünü sandığı Baycu Noyan geri dönüyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
Diriliş Ertuğrul' 116. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu, heyecan dün gece sona erdi. Bilindiği üzere Diriliş Ertuğrul'un son bölümü 18 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelmiş, Saadettin Köpek'in öldürülmesi diziye damga vurmuştu. Saadettin Köpek'in ölümünden sonra, 'Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı kim olacak?' sorusunun yanıtını bekleyen izleyiciler yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile büyük şok yaşadı. Haftaiçinde yayınlanması beklenen fragman yine yayınlanmadı ve yapılan açıklamayla dizinin 25 Nisan'da yayınlanmayacağı, 2 Mayıs'ta ekranda olacağı belirtildi. Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı iyiden iyiye merak edilirken, dün gece yayınlanan fragmanda Ertuğrul Bey'in öldü sandığı en büyük düşmanı Baycu Noyan geri döndü.
ERTUĞRUL'U EN ZORLAYAN DÜŞMAN NOYAN GERİ DÖNDÜ
Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı;
Ertuğrul Bey, Bamsı, Sungurtekin, Turgut ve Ahmed, gizlice haberleştikleri mağarada buluşuyor. Ares, İslam dinini kabul ederek Ahmed olmuş ve Ertuğrul Bey'e Bizans'tan havadis getirmeye başlamıştı. Baycu Noyan, Bilecik Tekfuru'nun yanına geliyor. Bunu gören Ahmed haberi Ertuğrul Bey'e getiriyor. Ahmed, Ertuğrul'un, Noyan'ı tanıdığından habersiz, "Ögeday, Anadolu'nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı da ordunun başına koydu" diyor. Ertuğrul Bey ve yanındakiler Noyan'ı öldü sandığı için büyük bir şok yaşıyor. Bamsı heyecanla, " O iblis öldü, pusatının biçmediği yer kalmadı" dedikten sonra Ahmed, "Beyim onu tanır mısın?" diyerek şaşkınlığını belirtiyor.
Ertuğrul ise, Noyan'ın kininden bahsederek, "Bana olan kini öyle büyüktür ki, Batı'nın bir ucuna değil, cihanın öbür ucuna da gitsem bana ulaşmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullanıyor.
ERTUĞRUL NOYAN'I KILIÇTAN GEÇİRMİŞTİ
-Ertuğrul Bey, Noyan'a esir düşmüş, Noyan tarafından eline çakılan çiviyle kılıç tutma yetisini uzun zaman kaybetmişti.
- Noyan, Ertuğrul'un Obası'na göç yolunda pusu kurmuş, çoluk çocuk, ihtiyar, genç demeden birçok kişiyi öldürmüş, büyük kısmını da yaralamıştı. Oba'yı yağmalayan Noyan, Turgut'un eşi, Deli Demir'in kızı Ay Kız'ı öldürmüştü.
-Ertuğrul Bey'in anlaşamadığı, kibirli ama devletini seven Dodurga Obası'nın varisi Tuğtekin Bey, Noyan'ın tuzağına düşmüş, ağır yaralanarak ölüme terk edilmişti. Suç ise Ertuğrul'a kalacaktı. Ancak Ertuğrul, Tuğtekin'i yaralı olarak kurtarmış ve oyunu bozmuştu.
-Noyan, Ertuğrul'un yengesi, Gündoğdu Bey'in eşi olan Selcan Hatun'u kaçırıp işkence etmişti. Daha sonra Gündoğdu Bey, kurnaz bir planla Noyan'ı tuzağa düşürmüş ve Noyan'ı tutsak etmişti. Ancak Noyan, çarpışma sırasında Gündoğdu Bey'in en yakın alpi Hamza'yı öldürmeyi başarmıştı. Gündoğdu, Noyan'ı öldürecekken Saadettin Köpek, devlet fermanı diyerek Noyan'ı kurtarmıştı.
- Sevilen karakter Deli Demir de Noyan'ın emrindeki Tangut tarafından öldürüldü.
- Ertuğrul Bey ile bir hareket etmeye başlayan, onun zekasına ve liderliğine inanmaya başlayan Tuğtekin Bey'in eşi Gökçe Hatun Noyan tarafından kaçırıldı. Noyan, Tuğtekin ve eşini düşürdüğü pusuda öldürdü.
- Ertuğrul Bey, Noyan'ın izini sürdü, onu yakalayarak esir etti. Sultan'a götürmek isteyen Ertuğrul Bey, ağabeyi Sungurtekin ile yaşadığı anlaşmazlık sırasında itişirken Noyan kılıcı alarak onlara saldırdı. Ağabeyini kurtarmak için iten Ertuğrul, ağır yaralanmasına sebep oldu. Bu sırada Noyan'a öfkelenen Ertuğrul, Noyan'ı çok ağır kılıç darbeleri ile yaraladı. Herkes Noyan'ın öldüğünü düşünerek orada bırakarak ayrıldı. Ancak Noyan ölmedi ve Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı ile diziye döndü.
Noyan karakterine ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Barış Bağcı hayat veriyor.
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