Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un son sahnesinde büyük bir şok yaşandı. Halima Hatun hayatını kaybetti. Halime'nin Osman kucağındayken ölmesi duygusal anlar yaşattı. Halime Hatun'un hayatını kaybettiğini gören Ertuğrul büyük bir yıkım yaşadı. İşte Diriliş Erturğul 117. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fargmanında Halime'nin ölümünün ardından Halime'ye veda zamanı gelmiştir. Halime'ye veda etmek ne Ertuğrul için ne de oba için kolay olmayacaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti…



Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?



Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?



Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

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