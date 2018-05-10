Son bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi'nin doğumunun ardından herkesi üzen bir olay yaşandı. Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun hayatını kaybetti. Bu şok ölümün ardından Diriliş Ertuğrul'un 117.bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. "Kaderimde seni ak kefenler içinde görmekte mi varmış?" diyen Ertuğrul Bey büyük üzüntü içine giriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölümüyle 16 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de TRT 1'de!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. SON BÖLÜM ÖZETİ

Uzun bir vakittir heyecanla beklenen Osman (Osmanlı Devleti'nin kurucusu), nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti...

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti...

Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?

Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?

Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

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