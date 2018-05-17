Diriliş Ertuğrul'un bu akşam ekranlara gelen bölümünde yine heyecan doruktaydı. Dizi biter bitmez, dizinin izleyicisi yenib ölüm fragmanına dair detayları araştırmaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un ekranlara gelen bölümünün ardından genelde yenib ölüm fragmanı yayınlanırdı. Ama bu akşamki bölümün ardından yayıncı kuruluş yenib ölüm fargmanını yayınlamadı. Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm frgmanına dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER