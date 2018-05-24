Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gidiyor. Olayların iyice kızıştığı Diriliş Ertuğrul'da şimdi ne olacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.



Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

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