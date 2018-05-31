Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından, izleyici dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kaldı. Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e yaptığı teklifle rüzgarın yönünü değiştirdi. Dizinin son sahnesinde ise Osman'ın hayatı çok büyük bir tehlikeye girdi. İşte Diriliş ertuğrul 121. yenib ölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından Diriliş Ertuğrul izleyicileri dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak yayıcnı kuruluş henüz beklenen fragmanı yayınlamadı. Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 120. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

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