Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncuları ile birlikte bugün başladı. Sezon finalinde Ertuğrul ve Alpleri sefere çıkmış, Ares'in pususuna düşmüştü. Dündar, pusu haberinden sonra olay yerine gidip alplerle birlikte Ertuğrul'un cesedi ile karşılaşıyor. Peki, Ertuğrul Gazi ölecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 92. bölüm ve yeni sezon oyuncuları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜM: ERTUĞRUL ÖLECEK Mİ?

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul 92. bölümüyle yeni sezona bugün başladı. Diziyi takip eden seyirciler, yeni sezon tanıtımında Ertuğrul Gazi'nin ölüm haberini aldıktan sonra 'Ertuğrul Gazi öldü mü?' sorularını sormaya başlamıştı. Merakla beklenen sorunun yanıtı bugün belli olacak. Diriliş Ertuğrul yeni sezon saat 20.00'de başlayacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 92. BÖLÜM İZLE (TRT 1 CANLI YAYIN)

Sezon finali bölümünde Sultan Alaaddin'in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Ares'in pususuna düşmüştü. Ares'e pusu haberini ise Ekaterina ile Emir Saadettin vermişti. Bu pusu ile birlikte Ertuğrul'un alplerinin büyük bir kısmı şehit olmuştu. Ertuğrul ise Ares ile karşı karşıya kalmış, hain pusu yüzünden ağır şekilde yaralanmıştı.

Baskın haberini alan Dündar ise Hayme ve Halime'ler ile birlikte olay yerine gidiyor. Gittiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şok olurlar. Çünkü alplerler birlikte Ertuğrul'a ait cesedi görürler. Daha sonra cesedi Kayı obasına getirirler. Kayı obası cesedi görünce büyük bir yıkıma uğramıştır. Çünkü başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını hissetmeye başlamışlardır.

Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir.

Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCULARI

Engin Altan DÜZYATAN (ERTUĞRUL BEY)

Süleyman Şah’In İkinci Evladı Olan Ertuğrul, Kahramanlara Has Olan Kişilik Kumaşını Çocuk Yaşlarından İtibaren Kuşanan Bir Yiğittir. Fedakârlık, Cesaret, Diğergamlık, Zekâ, Kavga Yeteneği, Stratejik Düşünebilme Kabiliyeti, Merhamet Ve Duygusallık, Onun En Belirgin Vasıfları Olmuştur. O Hayalleri Ve İdealleri Uğruna Hiçbir Kavgadan Kaçınmayan, Hiçbir Zalime Boyun Eğmeyen, Mazluma Kılıç Vurmayan, Adaleti Tesis İçin Ölümü Göze Alabilen Bir Yiğittir…

Esra BİLGİÇ (HALİME HATUN)

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir. Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

Hülya DARCAN (HAYME ANA)

Boy Veren Ve Kayı’Yı Bir Arada Tutan Mayadır Hayme Ana. Hayme, Oğlu Ertuğrul’Un Yolculuğunda, Ona Dualarıyla Eşlik Eden Eli Öpülesi Kadındır. Ertuğrul’A Canı Gönülden İnanan Hayme Ana, Tehlike Anlarında Önemli Kararların Verilmesinde Etkin Rol Oynayacaktır. İdareci Yönü Sayesinde Meydana Gelen Her Türlü Ayrışmayı Engelleyebilir. Sabırlı Ve Kanaatkâr Yapısıyla Türk Kadınının Yaşayan Örneğidir. Obanın Selameti Ve Evlatlarının İyiliği İçin Eline Kılıç Almaktan Da Çekinmeyen Hayme Ana, Beylerin Yokluğunda Obayı Yönetebilecek Kadar Siyasi Ve İdari Bir Zekâya Sahiptir.

Cengiz COŞKUN (TURGUT ALP)

Ertuğrul Bey’İn En İyi Dövüşen Alplarından Biridir. Zeki, Sabırlı Ve Ketum Bir Yapıya Sahiptir. Güçlü Ve Mücadeleci Yapısı Ona Dövüşlerde Avantaj Sağlar. Dövüşler De Balta Kullanması, Onu Diğer Alplardan Ayıran Bir Özellik Olduğu Kadar, Düşmanları İçin De Bir Korku Kaynağıdır. Turgut Alp, Namı Diyara Yayılmış, Sadakati Ve Yetenekleriyle İnsanların Takdirini Kazanmış Değerli Bir Savaşçıdır.

Nurettin SÖNMEZ (BAMSI BEYREK)

Kayı Gençleri İçerisinde İyi Derece Kılıç Kullanan Bir Yiğittir. İri Cüssesi Ve Cesareti Onu Zorlu Dövüşlerde Ön Plana Çıkarır. Onun Bu Korkutucu Görüntüsü Altında İse İyi Bir Kalbi Vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’E Koşulsuz Bir Sadakatle Bağlıdır. Kayı Obasının Ve Ertuğrul Bey’İn Vazgeçilmez Alpları Arasında Olan Bamsı, Çift Kılıçla Savaşabilen Korkusuz Bir Alptır. Fakat En Gergin Durumlarda Dahi Saflığı İle Sempati Kazanabilir…

Cemal Hünal (ARES)

Burak Hakkı (ALADDİN)

Ayberk Pekcan (ARTUK BEY)

Kayı obasındaki en ahlaklı ve faziletli beyidir. Tıp alanındaki ustalığı ve eğitimi onu akıl danışılan saygın biri yapar. Artuk her zaman sadık ve cesur biri olmuştur.

Gülsim Ali İlhan (ASLIHAN)

Aslıhan, Candar Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar, naif ancak bu yapısından beklenmeyecek derecede iyi savaşçıdır.

Batuhan Karacakaya (DÜNDAR)

Ertuğrul’un küçük kardeşidir. Abisine inancı tamdır.

Gürbey İleri (SANCAR)

Burçin Abdullah (HAFSA HATUN)

Ezgi Esma Kürklü (BANU ÇİÇEK)

Dodurga Obasının deli tayı olan Banu Çiçek güzel olduğu kadar iyi bir savaşçıdır. Halime Sultan’ın Dodurga Obasındaki en iyi dostudur. Aynı zamanda Doğan’la evlenerek Kayı Obasının gelini olmuştur.

Melih Özdoğan (SAMSA)

Yaman Tümen (GÜNDÜZALP)

Ertuğrul'un oğludur.

Aslıhan Güner (KARACA)

Hakan Serim (GÜNKUT)

Celal Al (ABDURRAHMAN)

Edip Zeydan (DUMRUL ALP)

Gülçin Santırcıoğlu (ÇOLPAN)

Ural Beyin eşi olan Çolpan, aynı zamanda Karacahisar Kalesinin eski Tekfurunun kızıdır. Ural Bey’i, onunla birlikte yürüdükleri yolda, onun her türlü desteği verecek kadar çok sevmektedir.

Arda Öziri (GÖKTUĞ)

Ertuğrul Postoğlu (BAHADIR)

Cavit Çetin GÜNER (DOĞAN BEY)

İsmiyle Müsemmadır. İyi Bir İz Sürücüdür. İklimi, Araziyi, Bitkiyi Ve Coğrafyayı Tanır. Doğan Alp, Nice Zorlu Şartlarda Bir Çözüm Bulma Yeteneğine Sahiptir. Ertuğrul’Un Can Yoldaşı Ve En Güvendiği Alpları Arasındadır. Kendisine Verilen Görevi Ne Pahasına Olursa Olsun Yapacak Kadar Cesur, Bu Görevde Canını Verecek Kadar Fedakâr Ve Büyük Çarpışmalardan Sağ Çıkabilecek Kadar İyi Bir Dövüşçüdür. Mizah Yönü Kuvvetlidir. Bu, Ona Diğer Alplar Arasında Farklı Bir Yer Kazandırır. Sevilen Ve Güvenilen Bir Alptır.

Erden Alkan (CANDAR BEY)

Çavdaroğlu Obasının Beyi Olan Candar Bey, Bozkırın Siyaset Ocağında Pişmiş Aslen Tatar Olan Bir Türkmen Beyidir. Çağın Siyasi Ve Askeri Bilgi Birikimine Sahiptir. Aileye Ve Obaya Mutlak Hâkim Olan Candar Bey Sert Bir Adamdır. İşlerini Demir Yumrukla Yürüten Candar Bey’İn Başarısızlığa Tahammülü Yoktur.

Kürşat Alnıaçık (URAL BEY)

Ural Bey, Candar Bey’in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.

Cem Uçan (ALİYAR)

Candar Bey’in küçük oğlu olan Aliyar ilim erbabı olan biridir. Çağın tüm ilimlerine haizdir. Güvenilir ve asalet sahibi olması sayesinde çevredeki herkes tarafından saygıyla karşılanır.

Osman Albayrak (BATUHAN)

Korkusuz, acımasız bir adamdır. Ural’ın yardımcısıdır. Özellikle Ural Bey’e sonuna kadar sadık bir savaşçıdır.

Fırat Topkorur (TÜCCAR HASAN)

Ticaret alanında söz sahibi olan Hasan, Hanlı Pazarın en zengin tüccarlarındandır.

Gökhan Karacık (DERVİŞ)

Gökhan Bekletenler (HAÇATURYAN USTA)

Çok yetenekli bir ustadır. Hayatında bir çok dönüm noktası bulunan Haçaturyan Usta, tecrübesi ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

Serhat Barış (TRİSTAN)

Köle Tüccarıdır.

Mehmet Pala (KUTLUCA)

Mehmet Cerrahoğlu (CAZGIR)

Simon'un hizmetkarı.