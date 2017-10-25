TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni sezona başladı. İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk bölümünde Ertuğrul kurtuluyor. Fakat oba halkı Ertuğrul'un yaşadığından habersiz, Ertuğrul'un intikamını almaya çalışmaktadır. Dizinin son bölümünün ardından 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 93. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 93. BÖLÜM FRAGMANI: ERTUĞRUL İNTİKAM PEŞİNDE

İşte Diriliş Ertuğrul 93. bölüm fragmanı;

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk bölümün final sahnesinde Ertuğrul, kendisine bunu yapanların bedelini ödetmek için plan yapar. Dizinin merakla beklenen 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında Ertuğrul'un söylediği "Demir dağları eriten ataların torunuyuz biz, sizin gibi çakallara köle olacağıma kanımıda, canımıda veririm. Kanına girdiğiniz tüm o mazlumlar için hepinizi karanlığa gömeceğim." sözleri izleyicide heyecan yarattı.

Ares ise Ertuğrul'un ölmediğini öğrenip çılgına dönüyor ve tüm Türkleri öldürmelerini emrediyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu. Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle 1 Kasım Çarşamba günü seyircisiyle buluşacak.

YENİ SEZONA 'OSMAN GAZİ' SAHNESİ DAMGA VURDU

Yaralı olan Ertuğrul'un, rüyasında oğlu Osman'ı gördüğü sahne izleyicide heyecan yarattı.

Rüyada; Ertuğrul yerde yatan bir bebek ile etrafında birkaç kişiyi görünce siz de kimsiniz diye soruyor ve "Biz Oğuz'ların Bozok koluyuz, Ötüken'den tanrı dağından geliriz. Müjde olsun sana Ertuğrul bey, ak otağına nur saçan bu bala senin oğlun Osman'dır. Rehberi Kur'an-ı Kerim ve ulu peygamberimizin sünneti olsun. Töresi Oğuz atamın töresi olsun. Biz, Oğuzların Üçok koluyuz, Altaylardan inip Orhun'dan sulanıp geldik. Müjdeler olsun Ertuğrul Bey, gök otağına nur saçan bu bala oğlun Osman'dır. Kılıcı gök pusat davası adalet olsun. Cihanı fetheden ulu kaanlarımızın taşıdığı dokuz saçaklı tuğ onun nasibi olsun. Cihan devletinin adaleti olsun. Ertuğrul Bey, oğlundan doğacak olan ebed müddet devletin anahtarı senin elindedir. Evvela hayatta kalasın. Düşmanlarından intikam alasın. Bastığın topraklara nizam veresin. O zaman ki oğlun Osman'ı dünya gözüyle göresin" yanıtını alıyor.

Daha sonra Ertuğrul şaşkınlık ve mutluluk içinde oğlu Osman'ı kucağına alarak, "Oğuz atamın yeminiyle kuşanalım yay ile kalkan. Damga olsun bize bu yan. Demir mızraklarımız olsun orman. Daha deniz, daha ırmak. Gök çadırımız olsun, güneş bize bayrak." diyerek göğe kaldırıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON (92) BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Geçen sezon final bölümünde Sultan Alaaddin’in davetiyle birlikte sefere çıkan Ertuğrul ve Alpleri, Emir Saadettin ve Ekaterina’nın haber sızdırması sonrasında Ares’in pususuna düşmüş, Alplerin büyük kısmı şehit olurken Ertuğrul da Ares tarafından ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu baskın haberini alan Dündar, Hayme ve Halime’ler olay yerine gelirler. Karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşarlar. Zira alplerle beraber Ertuğrul’a ait cesedi de bulurlar. Dündar, Hayme ve Halime’lerin eşliğinde obaya gelen cesed Kayı obasında büyük bir yıkıma sebep olur. Başsız kalmanın sıkıntıları, birliğin bozulacağı kaygısını beraberinde getirir. Diğer yandan Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşmanın rahatlığı içerisindedir. Emir Saadettin bundan sonra daha rahat kendi iktidarını sağlayacak… Ares ise Türkleri bölgeden def etme planını gerçekleştirecektir. Peki Ares ve Emir Saadettin amaçlarına ulaşacak mı? Ertuğrul’un ölüm haberi Kayı Obasını dağıtacak mı? Ares ve Köpek bu durumdan nasıl çıkar sağlayacak? Çavdar Obasının ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Bu hain pusuyu kuran Ares ve Kayı’lara büyük acılar yaşatan Emir Saadettin hak ettiği cezayı bulacak mı?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon

diriliş ertuğrul 93. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul Son Bölüm