Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı: "Taş üstünde taş komayacağım"

Diriliş Ertuğrul 94. bölüm ile TRT 1'de geçen hafta ekranlara gelmişti. Ertuğrul'un iki düşmanı Simko ve Mihalis ile mücadelesi izleyicilerin nefesini kesti. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından izleyiciler Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ertuğrul obaya dönebilecek mi? İşte son bölümü kaçıran izleyiciler için Diriliş Ertuğrul 94. bölüm özeti ile Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un sıkı takipçileri 94. bölümün hemen ardından 95. bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. İzleyicileri sevindirecek olan Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Ertuğrul'un "Türk'ü bu topraklardan silmeye cürret eden kim varsa bu toprakları onlara mezar edeceğim. Karacahisar kalesinde taş üstünde taş komayacağım." dediği söz izleyicide heyecan yarattı.

Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı;

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti. Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?





Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?

Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?



Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul)

Süleyman Şah’In ikinci evladı olan Ertuğrul, kahramanlara has olan kişilik kumaşını çocuk yaşlarından itibaren kuşanan bir yiğittir. Fedakârlık, cesaret, diğergamlık, zekâ, kavga yeteneği, stratejik düşünebilme kabiliyeti, merhamet ve duygusallık, onun en belirgin vasıfları olmuştur. O hayalleri ve idealleri uğruna hiçbir kavgadan kaçınmayan, hiçbir zalime boyun eğmeyen, mazluma kılıç vurmayan, adaleti tesis için ölümü göze alabilen bir yiğittir.

Esra Bilgiç (Halime Hatun)

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin dünya güzeli kızıdır. Selçuklu sarayında yetişmiştir. Fedakar, anlayışlı ve vakur bir kız olan Halime, sabrı ve zekasıyla birçok problemin üstesinden gelir. Liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

Hülya Darcan (Hayme Ana)

Boy veren ve kayı’yı bir arada tutan mayadır Hayme Ana. Hayme, oğlu Ertuğrul’Un yolculuğunda, ona dualarıyla eşlik eden eli öpülesi kadındır. Ertuğrul’a canı gönülden inanan Hayme Ana, tehlike anlarında önemli kararların verilmesinde etkin rol oynayacaktır. idareci yönü sayesinde meydana gelen her türlü ayrışmayı engelleyebilir. Sabırlı ve kanaatkâr yapısıyla türk kadınının yaşayan örneğidir. Obanın selameti ve evlatlarının iyiliği için eline kılıç almaktan da çekinmeyen Hayme Ana, beylerin yokluğunda obayı yönetebilecek kadar siyasi ve idari bir zekâya sahiptir.

Çağdaş Onur Öztürk (Vasilius)

Cengiz Coşkun (Turgut Alp)

Ertuğrul Bey’in en iyi dövüşen alplarından biridir. Zeki, sabırlı ve ketum bir yapıya sahiptir. Güçlü ve mücadeleci yapısı ona dövüşlerde avantaj sağlar. Dövüşler de balta kullanması, onu diğer alplardan ayıran bir özellik olduğu kadar, düşmanları için de bir korku kaynağıdır. Turgut Alp, namı diyara yayılmış, sadakati ve yetenekleriyle insanların takdirini kazanmış değerli bir savaşçıdır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Kayı gençleri içerisinde iyi derece kılıç kullanan bir yiğittir. İri cüssesi ve cesareti onu zorlu dövüşlerde ön plana çıkarır. Onun bu korkutucu görüntüsü altında ise iyi bir kalbi vardır. Bamsı Beyrek, Ertuğrul Bey’e koşulsuz bir sadakatle bağlıdır. Kayı obasının ve Ertuğrul Bey’in vazgeçilmez alpları arasında olan Bamsı, çift kılıçla savaşabilen korkusuz bir alptır. Fakat en gergin durumlarda dahi saflığı ile sempati kazanabilir.

Cavit Çetin Güner (Doğan Bey)

İsmiyle müsemmadır. İyi bir iz sürücüdür. İklimi, araziyi, bitkiyi ve coğrafyayı tanır. Doğan Alp, nice zorlu şartlarda bir çözüm bulma yeteneğine sahiptir. Ertuğrul’Un can yoldaşı ve en güvendiği alpları arasındadır. Kendisine verilen görevi ne pahasına olursa olsun yapacak kadar cesur, bu görevde canını verecek kadar fedakâr ve büyük çarpışmalardan sağ çıkabilecek kadar iyi bir dövüşçüdür. Mizah yönü kuvvetlidir. Bu, ona diğer alplar arasında farklı bir yer kazandırır. Sevilen ve güvenilen bir alptır.

Ayberk Pekcan (Artuk Bey)

Kayı obasındaki en ahlaklı ve faziletli beyidir. Tıp alanındaki ustalığı ve eğitimi onu akıl danışılan saygın biri yapar. Artuk her zaman sadık ve cesur biri olmuştur.

Erden Alkan (Candar Bey)

Çavdaroğlu obasının beyi olan Candar Bey, bozkırın siyaset ocağında pişmiş aslen tatar olan bir türkmen beyidir. Çağın siyasi ve askeri bilgi birikimine sahiptir. Aileye ve obaya mutlak hâkim olan Candar Bey sert bir adamdır. İşlerini demir yumrukla yürüten Candar Bey’İn başarısızlığa tahammülü yoktur.

Kürşat Alnıaçık (Ural Bey)

Ural Bey, Candar Bey’in büyük oğludur. Bozkırın kalbinde yetişmiş, bir savaşçıdır. Çavdar obasının baş alpıdır. Savaş ve vahşet onun iliklerine işlemiştir.

Gülçin Santırcıoğlu (Çolpan)

Ural Beyin eşi olan Çolpan, aynı zamanda Karacahisar Kalesinin eski Tekfurunun kızıdır. Ural Bey’i, onunla birlikte yürüdükleri yolda, onun her türlü desteği verecek kadar çok sevmektedir.

Gülsim Ali İlhan (Aslıhan)

Aslıhan, Candar Bey’in tek kızı ve en küçük çocuğudur. Kibar, naif ancak bu yapısından beklenmeyecek derecede iyi savaşçıdır.

Cem Uçan (Aliyar)

Candar Bey’in küçük oğlu olan Aliyar ilim erbabı olan biridir. Çağın tüm ilimlerine haizdir. Güvenilir ve asalet sahibi olması sayesinde çevredeki herkes tarafından saygıyla karşılanır.

Osman Albayrak (Batuhan)

Korkusuz, acımasız bir adamdır. Ural’ın yardımcısıdır. Özellikle Ural Bey’e sonuna kadar sadık bir savaşçıdır.

Fırat Topkorur (Tüccar Hasan)

Ticaret alanında söz sahibi olan Hasan, Hanlı Pazarın en zengin tüccarlarındandır.

Gökhan Bekletenler (Haçaturyan Usta)

Çok yetenekli bir ustadır. Hayatında bir çok dönüm noktası bulunan Haçaturyan Usta, tecrübesi ve yeteneği ile ön plana çıkmaktadır.

Batuhan Karacakaya (Dündar)

Ertuğrul’un küçük kardeşidir. Abisine inancı tamdır.

Yaman Tümen (Gündüzalp)

Ertuğrul'un oğludur.

Serhat Barış (Tristan)

Köle Tüccarıdır.

Mehmet Cerrahoğlu (Cazgır)

Simon'un hizmetkarı.

Ezgi Esma Kürklü (Banu Çiçek)

Dodurga Obasının deli tayı olan Banu Çiçek güzel olduğu kadar iyi bir savaşçıdır. Halime Sultan’ın Dodurga Obasındaki en iyi dostudur. Aynı zamanda Doğan’la evlenerek Kayı Obasının gelini olmuştur.

Melih Özdoğan (Samsa)

Celal Al (Abdurrahman)

Gökhan Karacık (Derviş)

Hakan Serim (Günkut)

Mehmet Pala (Kutluca)

Edip Zeydan (Dumrul Alp)

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 95. bölüm

Diriliş Ertuğrul 95. bölüm fragmanı