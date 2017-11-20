Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanları: Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar'ı alabilecek mi?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri olan Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, Çarşamba akşamı ekrana gelen 95. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan 95. bölümün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler için ise Diriliş 96. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki detaylar, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul 96. bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş 96. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. BÖLÜM FRAGMANLARI

Diriliş Ertuğrul'un Çarşamba akşamı ekrana gelen 95. bölümünde, Ertuğrul Bey obasına döndü ve büyük bir sevinç yaşandı. Ertuğrul Bey'in canlı bir şekilde obaya dönmesiyle sevinç gözyaşları döküldü. Öte yandan Ertuğrul Bey'in öldüğünü zanneden Dündar, Sadettin Köpek'in oyununa düşerek hanı Bahadır Bey'e satarak ağabeyi Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'in yanına göç etme kararı almıştı. Bu durumu öğrenen Ertuğrul henüz bu sevinci doya doya yaşayamadan 95. bölümün son sahnesinde atını Hanlıpazar'a sürmeye başladı.

Çavdar beylerini biat ettirip Hanlı Pazar’ı almaya giden Bahadır Bey, Ertuğrul’un dönüşünden sonra ne yapacak? Beyliği ve Hanlı Pazar’ı alabilecek mi? Ertuğrul ile aralarında nasıl bir münasebet gelişecek?

Tekfur Ares ve Emir Saadeddin, Ertuğrul’un dönüşünden sonra ne yapacak? Ertuğrul’a karşı ortak mı hareket edecekler? Yeni planları ne olacak? Ve Ertuğrul, Ares’e tuzak kurmasının bedelini ödetecek mi?

Yayınlanan 96. bölüm fragmanında ise Ertuğrul Bey'in hana geldiği görülüyor. Peki Ertuğrul Bey yeni bölümde Hanlıpazar'ı satılmaktan kurtarabilecek mi? Aynı zamanda fragmanda Ertuğrul Bey'in "Yaşayacak, düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Ben ölsem de, dava ölmez. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan, şehadet Allah'tandır. Gayrı, bu topraklarda devlet benim!" dediği sahneler dikkat çekti. Öte yandan Hayme Ana'nın "Biz onun umutlarını, hayallerini ezip geçtik." demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yayınlanan Diriliş 96. bölüm 2. fragmanında, Ertuğrul Bey'in "Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Kendi kalesinde ona dostluk eli uzatacağım. Benim yoluma baş koyanlarla savaşa gireceğim. Senin bu savaşta yerin yoktur. Davamız, Allah'ın adaletini çakıltaşına dahi yazmaktır." sözleri büyük dikkat çekti.

Öte yandan yayınlanan fragmanda "Türkleri yok etmenin yolu, Ertuğrul'u yok etmekten geçiyor. Ertuğrul'un kellesini almayı senden çok ben isterim." sözleri de büyük merak uyandırdı.

Diriliş Ertuğrul, 96. bölümüyle Çarşamba akşamı TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşacak ve yeni bölümü bekleyen izleyicilerin akıllarındaki soru işaretleri giderilecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM

Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in arasında kalan Ertuğrul, kölelerle birlikte kaçmayı başarmış ve peşine düşen Mihalis ile adamlarını da yok etmişti. Yeniden köle tüccarı Simko’nun eline düşen Ertuğrul’u kurtarmaya, bu kez Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri yetişmişti. Yaşanan çarpışmada Ertuğrul ve köleler kurtulmuş, Simko ise kaçmıştı. Ertuğrul, Simko’yu yakalayabilecek mi? Atsız’la olan dostlukları nasıl gelişecek? Kurtulan Ertuğrul’un yeni hedefi ne olacak? Kendisine tuzak kuranı öğrenebilecek mi? En önemlisi de, obasına dönebilecek mi?

Bahadır tarafından omzundan hançerlenen Turgut’un tepkisi ne olacak? Çavdarlar ile Kayılar arasındaki ilişkiler bundan sonra nasıl gelişecek? Aslıhan Hatun ile Turgut, olanlar karşısında nasıl tavır gösterecek? Köpek bu gelişmeleri nasıl kullanacak?

Hanlı Pazar’ı satıp göç etmeye karar veren Dündar Bey, pazarın satışı için Aslıhan Hatun’un amcası Bahadır Bey’le anlaşmıştı. Toyda bey seçilir seçilmez pazarı Bahadır Bey’e satacağını söyleyen Dündar Bey amacına ulaşabilecek mi? Toyda kim bey seçilecek? Dündar Bey’in kararlarının ikilik çıkardığı Kayı obasının gidişatı ne olacak?

Simko’nun adamı Anteus’u yakalayıp öldüren Ares, ondan Simko ile Ertuğrul’un mağaraya geleceklerini öğrenmişti. Simko ile Ertuğrul’u mağarada bekleyen Ares, onları öldürebilecek mi? Ertuğrul’un obasına dönmesini engelleyebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 96. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı