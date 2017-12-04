Diriliş Ertuğrul, 98. bölüm fragmanı! Zehirlenen Turgut ve Aslıhan...

Her çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin 98. bölüm fragmanı yayınlandı. 97. bölümde Karacahisar Kalesi'ni fethe hazırlanan Ertuğrul, Turgut ve Aslıhan'ın düğün sabahı zehirlendiğini öğrenmişti. Ertuğrul yeni bölümde zehirlenme olayının sırrını çözmeye çalışırken, Karacahisar Kalesi'ni de feth etmeye çalışacak. Ares'in planıyla Kayı Obası'na sızan Titan, hadefine ulaşabilcek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, Karacahisar Kalesi’nin fetih hazırlıklarına başlamış, Turgut ve Aslıhan’ın düğününün sabahında kaleye saldırmaya karar vermişti. Öte yandan bu izdivaca mani olmak isteyen Emir Saadeddin ise, Aslıhan’ın yardımcısı Esma aracılığıyla Turgut ve Aslıhan’ı zehirletmişti. Düğün büyük bir coşkuyla gerçekleşmiş, Ertuğrul ve alpları düğün biter bitmez Karacahisar Kalesi’ne baskın yapmak için harekete geçecekleri sırada Turgut ve Aslıhan’ın zehirlendiğini öğrenmişlerdi.



Ertuğrul bu zehirleme hadisesi üzerine ne yapacak? Zehirleyenleri bulabilecek mi? Bu işten kimi mesul tutacak? Bu hadiseye rağmen Karacahisar Kalesi’ni fethedebilecek mi? Turgut ve Aslıhan’ın akıbeti ne olacak? Kurtulabilecekler mi?

Bu hadise karşısında Bahadır Bey’in tutumu ne olacak? Amacına ulaşan Emir Saadeddin bundan sonra ne yapacak?



Ares’in planı doğrultusunda kendini farklı bir kişi olarak tanıtıp Kayı Obası’na sızan Titan, hedefi olan Ertuğrul’un oğlu Gündüz’le yakınlaşabilecek mi? Ares, Ertuğrul’un oğlu Gündüz üzerinden kurduğu planında başarıya ulaşabilecek mi?

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL 98. BÖLÜM FRAGMANI

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Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm Ne Zaman

Diriliş Ertuğrul 98. bölüm

Diriliş Ertuğrul 98. bölüm fragmanı