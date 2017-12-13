TRT 1'de yayınlanan ve her Çarşamba günleri seyircisiyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un 99. bölümü çekim platosunda çıkan yangın nedeniyle bir hafta geç yayınlanacak. Takipçilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul'un "Kılıcınız kan almadan girmeyecek kınına" sözleri izleyicilerde merak uyandırdı. İşte Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 99. BÖLÜM FRAGMANI

Dirliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 99. yeni bölümü ile 20 Aralık'ta ekranlara gelecek. Diriliş Ertuğrul'un 99. bölüm fragmanında Ertuğrul ve Alplerin düşmanlarıyla olan savaşı göz önüne geliyor. Ertuğrul'un "Devletimiz ve sultanımız büyük tehdit altındadır. Bertaraf etmek boynumuzun borcudur. Türklerle Bozkır'da cenk etmek surların ardından hile çevirmeye benzemez. Yarın cenk günüdür. Kılıçlarınız kan almadan girmeyecek kınına. Biz bu toprakları damla damla kanımızla yürütebildik. Kıyamete kadar buradayız." sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı;

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul 99. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı