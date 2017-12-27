Dirliş Ertuğrul TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşurken Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Tarihi ve dönem dizilerini seven izleyicilerin yakından takip ettiği ve yayınlanacağı günün merak edildiği bir diğer dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi oldu. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor? 2018 yılı itibariyle ekranlarda olması beklenen ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynayacağı dizi Diriliş Ertuğrul rakip olmak için çarşamba günleri mi yayınlanacak? Ocak ayında başlaması beklenen Kanal D Mehmed Bir Cihan Fatih birinci bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman ekrana gelecek? İşte tüm detaylar...

Kanal D'de yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İddialara göre Mehmet Bir Cihan Fatihi çarşamba günleri ekrana gelecek. Böylece diğer tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ile rakip olacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Çekimlerine geçen ay başlanan “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam’ın rol aldığı dizinin ocak ayında yayına başlaması planlanıyor.

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