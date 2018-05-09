Diriliş Ertuğrul dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Halime Hatun karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in yerine yeni kadın başrolün kim olduğu merakla bekleniyordu. İddialara göre, Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrolü Oya Unustası oldu. Diziye katıldığı iddia edilen Oya Unustası hakkında da izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki Oya Unustası kimdir? Oya Unustası kaç yaşında?

OYA UNUSTASI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Oya Unustası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun olarak eğitimini tamamladı ve ardından Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne dersleri aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER