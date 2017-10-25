Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hikayesini ve devlet yönetimindeki zorluklarını konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, 92. bölümüyle bu akşam yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda yeni isimler de kadroya dahil oldu. İşte Diriliş Ertuğrul yeni oyuncu kadrosu ve Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ OYUNCULARI

Birbirinden aksiyonlu sahneleriyle ve konusuyla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan ve yeni sezonu büyük heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul'un 92. bölümü bu akşam ekranlarda olacak ve Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile ekranlara geri dönüş yapacak. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni oyuncular ekleniyor. İşte Diriliş Ertuğrul'a katılan yeni oyuncular...

ASLIHAN GÜNER (Karaca Hatun karakteri)

ORHAN KILIÇ (Atsız karakteri)

GÜRBEY İLERİ (Sancar karakteri)

ERTUĞRUL POSTOĞLU (Bahadır Bey karakteri)

SERA TOKDEMİR (Marya karakteri)

ARDA ÖZİRİ (Göktuğ karakteri)

LEVENT SÜLÜN (Simko karakteri)

ALPER ATAK (Antheus karakteri)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONUNDA ERTUĞRUL BEY ÖLECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un 91. bölümünde Ares tarafından pusuya düşürülen Ertuğrul Bey ağır yaralanmıştı. Yayınlanan fragmanlarda öldüğü görülen Ertuğrul Bey'in akıbetinin ne olacağı büyük merakla bekleniyor.

"Ertuğrul Bey ölecek mi?" diye soran vatandaşlar, merakla yeni sezonu bekliyor. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanları;

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni oyuncuları

Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul yeni sezon

Diriliş Ertuğrul 92. bölüm