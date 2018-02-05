Diriliş Ertuğrul hayranları yeni bölüm için gün sayıyor. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 105. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Dizi hayranları Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Hayme Ana ölecek mi sorusuna kilitlenmiş durumda.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HAYME ANA ÖLECEK Mİ?

Hayme Ana, içtiği bir zehir nedeniyle ölümle pençeleşmeye başladı. Yaşanan bu gelişme üzerine izleyiciler "Hayme Ana ölecek mi?" diye merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Öte yandan Hayme Ana'nın Ertuğrul Bey'e "Bu cihanda çok zorluklar gördüm oğul. Baban Süleyman Şah'ım sayesinde, senin sayende göğsüm çok kabardı. En nihayet bu kaleyi fethettiğini de gördüm. Son bir muradım kaldıysa o da oğullarımı bir arada görmektir." sözlerini söylediği sahnee de büyük dikkat çekti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HAYME HATUN KİMDİR?

Hayme Hâtun veya Hayma Ana, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin nenesi, Ertuğrul Bey'in annesi, yörük kadınıdır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜM

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenilen Diriliş ‘Ertuğrul’ dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Şubat 2018 Çarşamba akşamı saat 20.00’da İzleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.

Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeler yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşarak yere yığılmış ve Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır?

Diğer taraftan Bilecik Tekfuru, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi?

Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?

Diriliş ‘Ertuğrul’ yeni bölümüyle 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER