Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi sahnesi

Diriliş Ertuğrul 92. bölümüyle yeni sezona başladı. Ertuğrul Gazi'yi birisi yaralı olarak buluyor. Yaralı olarak yatan Ertuğrul'un rüyasında oğlu Osman'ı gördüğü sahne izleyicide heyecan yarattı. İşte Diriliş Ertuğrul Osman sahnesi...

Rüyada; Ertuğrul yerde yatan bir bebek ile etrafında birkaç kişiyi görünce siz de kimsiniz diye soruyor ve "Biz Oğuz'ların Bozok koluyuz, Ötüken'den tanrı dağından geliriz. Müjde olsun sana Ertuğrul bey, ak otağına nur saçan bu bala senin oğlun Osman'dır. Rehberi Kur'an-ı Kerim ve ulu peygamberimizin sünneti olsun. Töresi Oğuz atamın töresi olsun. Biz, Oğuzların Üçok koluyuz, Altaylardan inip Orhun'dan sulanıp geldik. Müjdeler olsun Ertuğrul Bey, gök otağına nur saçan bu bala oğlun Osman'dır. Kılıcı gök pusat davası adalet olsun. Cihanı fetheden ulu kaanlarımızın taşıdığı dokuz saçaklı tuğ onun nasibi olsun. Cihan devletinin adaleti olsun. Ertuğrul Bey, oğlundan doğacak olan ebed müddet devletin anahtarı senin elindedir. Evvela hayatta kalasın. Düşmanlarından intikam alasın. Bastığın topraklara nizam veresin. O zaman ki oğlun Osman'ı dünya gözüyle göresin" yanıtını alıyor.

Daha sonra Ertuğrul şaşkınlık ve mutluluk içinde oğlu Osman'ı kucağına alarak, "Oğuz atamın yeminiyle kuşanalım yay ile kalkan. Damga olsun bize bu yan. Demir mızraklarımız olsun orman. Daha deniz, daha ırmak. Gök çadırımız olsun, güneş bize bayrak." diyerek göğe kaldırıyor.

Diriliş Ertuğrul

Ertuğrulun oğlu Osman

Diriliş Ertuğrul Osman Gazi